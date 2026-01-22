В этом году лучше не будет: Кремль объявил о большой проблеме
- Заместитель министра финансов России подтвердил, что страну ожидает значительный бюджетный дефицит в этом году из-за сокращения нефтегазовых доходов и санкций.
- Российское правительство прогнозирует стабильные поступления от нефти и газа в 2026.
Заместитель министра финансов России подтвердил, что Россию ждет значительный бюджетный дефицит в этом году. Такая ситуация стала следствием совокупности факторов. В частности, санкций.
Почему увеличивается бюджетный дефицит в России?
Увеличению дефицита бюджета способствует и сокращение нефтегазовых доходов России, сообщает СВРУ.
Федеральный бюджет России в начале года будет выполнен с существенным дефицитом на фоне провала в нефтегазовых доходах и значительного авансирования расходов,
– отметил заместитель министра финансов России Владимир Колычев.
Важно! В этом году ожидается, что дефицит бюджета в России будет ощущаться острее.
В то же время, как говорит Колычев, уменьшению нефтегазовых доходов России также будет способствовать снижение цен на нефть. Не стоит отбрасывать и влияние укрепления рубля, сообщает издание "Коммерсант".
В 2026 Кремль ожидает, что поступления от нефти и газа будут стабильнее, чем в прошлом году. Благодаря этому российский Минфин планирует избежать увеличения внутренних заимствований.
Обратите внимание! Для понимания, в 2025 году Минфин России ощутимо увеличил внутренние заимствования – более чем на 2 триллиона рублей. В 2026 году российское правительство надеется на улучшение ситуации. В частности, ожидается сокращение бюджетного дефицита из-за повышения фискальной нагрузки на бизнес и население.
Как Кремль пытается уменьшить влияние этих изменений на российскую экономику?
Минфин России пытается защитить казну от колебаний цен на нефть. Также, таким образом, Москва и пытается избежать влияния санкций. Для этого предполагается постепенное (пока на 1 доллар) снижение стоимости отсечения в бюджетном правиле. Если она будет превышена, нефтегазовые доходы должны пополнять Фонд национального благосостояния.
Если опираться на нынешние данные, получится, что к 2030 году цена отсечения будет снижаться до – 55 долларов. Для сравнения, в 2025 году это значение было – 60 долларов за баррель.