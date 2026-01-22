Цьогоріч краще не буде: Кремль оголосив про велику проблему
- Заступник міністра фінансів Росії підтвердив, що країну очікує значний бюджетний дефіцит цього року через скорочення нафтогазових доходів і санкції.
- Російський уряд прогнозує стабільніші надходження від нафти і газу у 2026.
Заступник міністра фінансів Росії підтвердив, що на Росію чекатиме значний бюджетний дефіцит цьогоріч. Така ситуація стала наслідком сукупності факторів. Зокрема, санкцій.
Чому збільшується бюджетний дефіцит в Росії?
Збільшенню дефіциту бюджету сприяє і скорочення нафтогазових доходів Росії, повідомляє СЗРУ.
Федеральний бюджет Росії на початку року буде виконаний із суттєвим дефіцитом на тлі провалу в нафтогазових доходах та значного авансування видатків,
– наголосив заступник міністра фінансів Росії Володимир Количев.
Важливо! Цьогоріч очікується, що дефіцит бюджету в Росії відчуватиметься гостріше.
Водночас, як каже Количев, зменшенню нафтогазових доходів Росії також сприятиме зниження цін на нафту. Не варто відкидати і вплив зміцнення рубля, повідомляє видання "Комерсант".
У 2026 Кремль очікує, що надходження від нафти та газу будуть стабільніші, ніж торік. Завдяки цьому російський Мінфін планує уникнути збільшення внутрішніх запозичень.
Зверніть увагу! Для розуміння, у 2025 році Мінфін Росії відчутно збільшив внутрішні запозичення – на понад 2 трильйони рублів. У 2026 російський уряд сподівається на покращення ситуації. Зокрема, очікується скорочення бюджетного дефіциту через підвищення фіскального навантаження на бізнес і населення.
Як Кремль намагається зменшити вплив цих змін на російьку економіку?
Мінфін Росії намагається захистити казну від коливань цін на нафту. Також таким чином Москва і намагається уникнути впливу санкцій. Для цього передбачається поступове (наразі на 1 долар) зниження вартості відсікання в бюджетному правилі. Якщо її буде перевищено, нафтогазові доходи повинні поповнювати Фонд національного добробуту.
Якщо спиратися на теперішні дані, вийде, що до 2030 року ціна відсікання буде знижуватись до – 55 доларів. Для порівняння, у 2025 році це значення було – 60 доларів за барель.