Цьогоріч краще не буде: Кремль оголосив про велику проблему

Заступник міністра фінансів Росії підтвердив, що на Росію чекатиме значний бюджетний дефіцит цьогоріч. Така ситуація стала наслідком сукупності факторів. Зокрема, санкцій.

Чому збільшується бюджетний дефіцит в Росії?

Збільшенню дефіциту бюджету сприяє і скорочення нафтогазових доходів Росії, повідомляє СЗРУ.

Читайте також Сталося не так, як гадалося: до чого насправді призвело зростання ПДВ в Росії

Федеральний бюджет Росії на початку року буде виконаний із суттєвим дефіцитом на тлі провалу ⁠в нафтогазових доходах та значного авансування видатків,

– наголосив заступник міністра фінансів Росії Володимир Количев.

Важливо! Цьогоріч очікується, що дефіцит бюджету в Росії відчуватиметься гостріше.

Водночас, як каже Количев, зменшенню нафтогазових доходів Росії також сприятиме зниження цін на нафту. Не варто відкидати і вплив зміцнення рубля, повідомляє видання "Комерсант".

У 2026 Кремль очікує, що надходження від нафти та газу будуть стабільніші, ніж торік. Завдяки цьому російський Мінфін планує уникнути збільшення внутрішніх запозичень.

Зверніть увагу! Для розуміння, у 2025 році Мінфін Росії відчутно збільшив внутрішні запозичення – на понад 2 трильйони рублів. У 2026 російський уряд сподівається на покращення ситуації. Зокрема, очікується скорочення бюджетного дефіциту через підвищення фіскального навантаження на бізнес і населення.

Як Кремль намагається зменшити вплив цих змін на російьку економіку?