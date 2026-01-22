Почему увеличивается бюджетный дефицит в России?

Увеличению дефицита бюджета способствует и сокращение нефтегазовых доходов России, сообщает СВРУ.

Читайте также Случилось не так, как думалось: к чему на самом деле привел рост НДС в России

Федеральный бюджет России в начале года будет выполнен с существенным дефицитом на фоне провала в нефтегазовых доходах и значительного авансирования расходов,

– отметил заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

Важно! В этом году ожидается, что дефицит бюджета в России будет ощущаться острее.

В то же время, как говорит Колычев, уменьшению нефтегазовых доходов России также будет способствовать снижение цен на нефть. Не стоит отбрасывать и влияние укрепления рубля, сообщает издание "Коммерсант".

В 2026 Кремль ожидает, что поступления от нефти и газа будут стабильнее, чем в прошлом году. Благодаря этому российский Минфин планирует избежать увеличения внутренних заимствований.

Обратите внимание! Для понимания, в 2025 году Минфин России ощутимо увеличил внутренние заимствования – более чем на 2 триллиона рублей. В 2026 году российское правительство надеется на улучшение ситуации. В частности, ожидается сокращение бюджетного дефицита из-за повышения фискальной нагрузки на бизнес и население.

Как Кремль пытается уменьшить влияние этих изменений на российскую экономику?