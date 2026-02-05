Дефицит будет больше чем ожидалось: что происходит в России на самом деле

Дефицит российского государственного бюджета, вероятно, будет значительно выше, чем прогнозировалось. Ожидается превышение в более чем в 3 раза. Этому, в частности, способствовали проблемы в нефтяной отрасли России.

Что происходит с российским бюджетом сейчас?

Нужно понимать, что экспорт российской нефти сокращается. Ведь ее не покупает Индия, сообщает Reuters.

Также бюджетные проблемы России ухудшаются из-за:

увеличения скидки на российскую нефть;

роста расходов на войну.

Как эти изменения выражаются в цифрах:

в 2026 году энергетические доходы России могут быть меньше на 18%, чем было запланировано;

это увеличит дефицит ВВП до 3,5 – 4,4% (российское правительство рассчитывало на 1,6%);

общие доходы бюджета России уменьшатся на 6%, достигнув – 37,9 триллиона рублей;

а вот расходы превысят 4,1 – 8,4%.

Для понимания, в январе 2026 нефтегазовые доходы российского бюджета упали до самого низкого уровня с июля 2020 года. В целом они составили – 393,3 миллиарда рублей, сообщает Reuters.

Российская экономика, которая относительно хорошо развивалась в течение первых трех лет войны, резко замедлилась в прошлом году, поскольку борьба центрального банка с инфляцией подняла процентные ставки до самого высокого уровня с начала 2000 годов,

– сообщает издание.

Кроме этого, на российскую экономику давят санкции, дефицит рабочей силы. "Удар" нанесло и укрепление рубля.

Почему сокращаются нефтяные доходы России?