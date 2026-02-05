Дефіцит буде більший ніж очікувалось: що відбувається в Росії насправді

Дефіцит російського державного бюджету, імовірно, буде значно вище ніж прогнозувалось. Очікується перевищення у більш як в 3 рази. Цьому, зокрема, сприяли проблеми у нафтовій галузі Росії.

Що відбувається з російським бюджетом зараз?

Потрібно розуміти, що експорт російської нафти скорочується. Адже її не купує Індія, повідомляє Reuters.

Також бюджетні проблеми Росії погіршуються через:

збільшення знижки на російську нафту;

зростання видатків на війну.

Як ці зміни виражаються в цифрах:

у 2026 році енергетичні доходи Росії можуть бути меншими на 18%, ніж було заплановано;

це збільшить дефіцит ВВП до 3,5 – 4,4% (російський уряд розраховував на 1,6%);

загальні доходи бюджету Росії зменшаться на 6%, сягнувши – 37,9 трильйона рублів;

а от видатки перевищать 4,1 – 8,4%.

Для розуміння, у січні 2026 року нафтогазові доходи російського бюджету впали до найнижчого рівня з липня 2020 року. Загалом вони склали – 393,3 мільярда рублів, повідомляє Reuters.

Російська економіка, яка відносно добре розвивалася протягом перших трьох років війни, різко сповільнилася минулого року, оскільки боротьба центрального банку з інфляцією підняла процентні ставки до найвищого рівня з початку 2000 років,

– повідомляє видання.

Окрім цього, на російську економіку тиснуть санкції та дефіцит робочої сили. "Удар" нанесло і зміцнення рубля.

Чому скорочуються нафтові доходи Росії?