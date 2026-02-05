Что происходит с российским бюджетом сейчас?
Нужно понимать, что экспорт российской нефти сокращается. Ведь ее не покупает Индия, сообщает Reuters.
Также бюджетные проблемы России ухудшаются из-за:
- увеличения скидки на российскую нефть;
- роста расходов на войну.
Как эти изменения выражаются в цифрах:
- в 2026 году энергетические доходы России могут быть меньше на 18%, чем было запланировано;
- это увеличит дефицит ВВП до 3,5 – 4,4% (российское правительство рассчитывало на 1,6%);
- общие доходы бюджета России уменьшатся на 6%, достигнув – 37,9 триллиона рублей;
- а вот расходы превысят 4,1 – 8,4%.
Для понимания, в январе 2026 нефтегазовые доходы российского бюджета упали до самого низкого уровня с июля 2020 года. В целом они составили – 393,3 миллиарда рублей, сообщает Reuters.
Российская экономика, которая относительно хорошо развивалась в течение первых трех лет войны, резко замедлилась в прошлом году, поскольку борьба центрального банка с инфляцией подняла процентные ставки до самого высокого уровня с начала 2000 годов,
– сообщает издание.
Кроме этого, на российскую экономику давят санкции, дефицит рабочей силы. "Удар" нанесло и укрепление рубля.
Почему сокращаются нефтяные доходы России?
Россия продолжает увеличивать скидки на нефть для Индии. Таким образом она пытается удержать покупателей.
Индия постепенно сокращает закупки российской нефти. Этому, в частности, способствуют санкции против "Роснефти" и "Лукойла".
Также недавно стало известно, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Индии. Как сказал американский президент, им удалось договориться. Инидия должна отказаться от российской нефти, взамен США снизили тарифы. Интересно, что индийские НПЗ пока еще не получили указание, по сокращению закупок.