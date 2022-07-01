В общей сложности, 500 самых богатых людей мира потеряли 1,4 триллиона долларов всего за первые 6 месяцев 2022 года. Это называют самым резким падением за полгода в мире миллиардеров.
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Сколько потеряли некоторые миллиардеры
За этот период основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял почти 62 миллиарда долларов. В то время как капитал одного из его конкурентов уменьшился примерно на 63 миллиарда долларов. Речь идет о создателе корпорации Amazon Джеффе Безосе.
Основатель социальной сети Meta (в прошлом Facebook) Марк Цукерберг зафиксировал уменьшение своего состояния более чем на половину. В общем, последние годы для этой компании и миллиардера были непростыми на фоне ряда скандалов, связанных с утечкой данных.
Это очень резкое изменение по сравнению с предыдущими двумя годами, когда банковские счета сверхбогатых людей стремительно пополняли новые поступления, поскольку правительства и центральные банки проводили программы с невиданными ранее мерами экономического стимулирования после пандемии коронавируса. Это привело к удорожанию буквально всего – от технологических компаний до криптовалют.
Соответственно это влияет на капиталы миллиардеров, владеющих этими активами. На момент создания этого материала известные издания Forbes и Bloomberg оценивают капиталы бизнесменов следующим образом:
- Илон Маск – 219,7 миллиарда долларов, 208 миллиардов долларов;
- Джефф Безос – 135,1 миллиарда долларов, 130 миллиардов долларов;
- Марк Цукерберг – 57,4 миллиарда долларов, 60 миллиардов долларов
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