В общей сложности, 500 самых богатых людей мира потеряли 1,4 триллиона долларов всего за первые 6 месяцев 2022 года. Это называют самым резким падением за полгода в мире миллиардеров.

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Сколько потеряли некоторые миллиардеры

За этот период основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял почти 62 миллиарда долларов. В то время как капитал одного из его конкурентов уменьшился примерно на 63 миллиарда долларов. Речь идет о создателе корпорации Amazon Джеффе Безосе.

Основатель социальной сети Meta (в прошлом Facebook) Марк Цукерберг зафиксировал уменьшение своего состояния более чем на половину. В общем, последние годы для этой компании и миллиардера были непростыми на фоне ряда скандалов, связанных с утечкой данных.

Это очень резкое изменение по сравнению с предыдущими двумя годами, когда банковские счета сверхбогатых людей стремительно пополняли новые поступления, поскольку правительства и центральные банки проводили программы с невиданными ранее мерами экономического стимулирования после пандемии коронавируса. Это привело к удорожанию буквально всего – от технологических компаний до криптовалют.

К теме! Сейчас центральные банки начали поднимать процентные ставки с целью унять инфляцию, которая во многих странах мира бьет рекорд по рекорду. Поэтому некоторые ценные бумаги, которые демонстрировали мощную положительную динамику, стремительно теряют свои позиции на рынке.

Соответственно это влияет на капиталы миллиардеров, владеющих этими активами. На момент создания этого материала известные издания Forbes и Bloomberg оценивают капиталы бизнесменов следующим образом:

Илон Маск – 219,7 миллиарда долларов, 208 миллиардов долларов;

– долларов, долларов; Джефф Безос – 135,1 миллиарда долларов, 130 миллиардов долларов;

– долларов, долларов; Марк Цукерберг – 57,4 миллиарда долларов, 60 миллиардов долларов

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