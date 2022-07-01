Загалом, 500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів всього за перші 6 місяців 2022 року. Це називають найрізкішим падінням за пів року у світі мільярдерів.

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Скільки втратили деякі мільярдери

За цей період засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск втратив майже 62 мільярди доларів. Тоді як капітал одного із його конкурентів зменшився приблизно на 63 мільярди доларів. Йдеться про творця корпорації Amazon Джеффа Безоса.

Засновник соціальної мережі Meta (у минулому Facebook) Марк Цукерберг зафіксував зменшення своїх статків більше ніж на половину. Загалом останні роки для цієї компанії та мільярдера були непростими на фоні низки скандалів, які пов'язані із витоком даних.

Це дуже різка зміна у порівнянні із попередніми двома роками, коли банківські рахунки надбагатих людей стрімко поповнювали нові надходження, оскільки уряди та центральні банки проводили програми із небаченими до того заходами економічного стимулювання після пандемії коронавірусу. Це призвело до подорожчання буквально всього – від технологічних компаній до криптовалют.

До теми! Натомість зараз центральні банки почали підіймати процентні ставки з метою вгамувати інфляцію, яка у багатьох країнах світу б'є рекорд за рекордом. Тож деякі із цінних паперів, які демонстрували потужну позитивну динаміку, стрімко втрачають свої позиції на ринку.

Відповідно це впливає на капітали мільярдери, які володіють цими активами. На момент створення цього матеріалу відомі видання Forbes та Bloomberg оцінюють капітали бізнесменів наступним чином відповідно:

Ілон Маск – 219,7 мільярда доларів, 208 мільярдів доларів;

– доларів, доларів; Джефф Безос – 135,1 мільярда доларів, 130 мільярдів доларів;

– доларів, доларів; Марк Цукерберг – 57,4 мільярда доларів, 60 мільярдів доларів

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