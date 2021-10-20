Какая цена биткоина 20 октября
Стоимость биткоина достигла 66 930 долларов, по данным CoinMarketCap и продолжает расти. За последние сутки цена выросла почти на 7%.
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Вслед за биткоином подорожал и Ethereum – более чем на 5%, превысив стоимость в 4000 долларов. Вторая в мире криптовалюта торгуется на уровне 4043 доллара, приблизившись к своему историческому максимуму.
Почему биткоин вырос в цене
Биткоин вырос благодаря выходу связанного с ним индексного фонда на Нью-Йоркскую биржу. Фонд ProShares Bitcoin Strategy будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы. Это первый биткоин-ETF, который одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Однако вскоре она может принять и другие.
Что такое биткойн-ETFЭто биржевой фонд, который будет использовать биткоин как базовый актив. То есть инвестор будет покупать акции фонда, что будут прикреплены к цене биткоина. Разница с криптобиржей в том, что инвестор будет более защищенным. Эмитенты биткоин-ETF будут нести ответственность за сохранность средств клиентов и их страхования.
Цена биткоина: коротко
- Прошлого исторического рекорда биткоин достиг в апреле этого года – почти 65 000 долларов.
- С тех пор цена резко упала – до уровня в 30 000 долларов в июле.
- Однако в октябре самая дорогая криптовалюта мира стремительно восстановила свои позиции.