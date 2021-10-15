Ріст біткойна відбувся одразу після звіту Bloomberg. У ньому йшлося, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) схвалить біткойн-ETF.

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Наразі SEC перевіряє близько 40 заявок на біткойн-ETF. Кілька з них вже мають оголосити наступного тижня. Аналітики Bloomberg переконані, що комісія схвалить принаймні деякі з них, відкривши шлях до торгівлі біткойном. Йдеться про ProShares та Invesco.

Що таке біткойн-ETF Це біржовий фонд, який буде використовувати біткойн як базовий актив. Тобто інвестор купуватиме акції фонду, які будуть прикріплені до ціни біткойна. Різниця з криптобіржею у тому, що інвестор є більш захищеним. Емітенти біткойн-ETF будуть нести відповідальність за збереження коштів клієнтів і їх страхування.

Вартість біткойна