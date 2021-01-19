Цена биткоинов может вырасти еще на 220% от нынешнего курса. Криптоинвестицийна компания Pantera Capital назвала четкие сроки.

Ожидается, что криптовалюта может стоить 115 212 тысяч долларов до августа 2021 года. Соответствующие данные появились на сайте Pantera Capital.

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"Я не говорю, что готов ставить все свои сбережения на это, но я думаю, это возможно и мы идем к этому", – заявил основатель Pantera Capital Дэн Морхед.

Прогноз на цену биткоина к августу 2021 года / Фото Pantera Capital

Почему цена биткоинов вырастет

Аналитики считают, что биткоин придерживается динамики, которую они вырисовали еще в апреле 2019 года, обсуждая влияние халвингу (снижение вознаграждения майнер вдвое). Согласно ей, цена первой криптовалюты 15 февраля должна уже составить более 45 тысяч долларов. По состоянию на 19 января биткоин стоит чуть более 36 тысяч долларов.

Прогноз Pantera Capital на курс биткоина в 2020 – 2021 годах / Фото Pantera Capital

"У него (биткоина – 24 канал) были несколько медленных месяцев, но сейчас он идет в правильном направлении", – заявили в Pantera Capital.

Чем ралли 2021 года отличается от 2017

В компании считают, что нынешний прирост на рынке отличается от событий 2017 года. Прежде всего тем, что нет такого ажиотажа. 4 года назад большинство инвестиций приходилось на высокоспекулятивный токены, а теперь – на проверенные – биткоин и Ethereum. На начало 2021 на их долю приходится 86% рынка, в 2017 году – было около 50%.



Ралли в 2017 и 2021 годах / Фото Pantera Capital

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