За последние дни цена биткойнов обвалился более чем на 15% и достигла отметки в 31 тысячи долларов. Однако после этого криптовалюта может и дальше продолжить свое падение.

О снижении цены на криптовалюту предупредил глава аналитического сервиса CryptoQuant Ки Янг Джу. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

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Что происходит с биткоином

В 2020 году цена на биткойн начала бить рекорды. Так, 8 января цена на криптовалюту обновила свой исторический максимум и составила 41 921 доллар. После этого началось резкое падение и криптовалюта достигла отметки в 31 тысяч долларов.

Nothing has been changed since yesterday.



Miners are selling, no significant #stablecoin inflows, no #Coinbase outflows, and 15k $BTC flowed into exchanges since yesterday.



We might have second dumping.



Chart https://t.co/X0Uf3Sxa3S pic.twitter.com/MkAHRklUoy — Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) January 12, 2021

Почему биткойн может снова упасть

Аналитик Ки Янг Джу считает, что первой причиной падения цены на криптовалюту является продажа запасов биткойнов майнера. Вторым признаком является то, что на бирже не фиксируется приток стейблкоинов, как USDT. Однако несмотря на это на биржу продолжают поступать BTC. К примеру, за последние сутки, 12 января, инвесторы отправили на торговые площадки 15 тысяч монет. Вероятно, это делается с целью продажи и фиксации прибыли.

О падении цены биткойны в 20 тысяч долларов предупреждал и коммерческий директор криптовалютнои платежной системы Bitpay Сонни Сингх еще в начале января 2021 года. По его словам, это станет возможным если институциональные инвесторы начнут продавать криптовалюта и это превратится в распродажу "беспрецедентных масштабов".

Что такое биткойн? Главное отличие в том, что биткойн это не бумажные, а цифровые деньги, которые не контролируются центральными банками или монетарными органами. Биткойн производится с помощью передового компьютерного программного обеспечения, которое решает математические задачи.