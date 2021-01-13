За останні дні ціна біткойна обвалився більше ніж на 15% і досягла позначки у 31 тисячі доларів. Однак після цього криптовалюта може й надалі продовжити своє падіння.

Про зниження ціни криптовалюти попередив глава аналітичного сервісу CryptoQuant Кі Янг Джу. Про це він написав на своїй сторінці у твіттері.

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Що відбувається з біткойном

У 2020 році ціна на біткойн почала бити рекорди. Так, 8 січня ціна на криптовалюту оновила свій історичний максимум і становила 41 921 долар. Після цього почалося різке падіння і криптовалюта досягнула позначки у 31 тисяч доларів.

Nothing has been changed since yesterday.



Miners are selling, no significant #stablecoin inflows, no #Coinbase outflows, and 15k $BTC flowed into exchanges since yesterday.



We might have second dumping.



Chart https://t.co/X0Uf3Sxa3S pic.twitter.com/MkAHRklUoy — Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) January 12, 2021

Чому біткойн може знову впасти

Аналітик Кі Янг Джу вважає, що першою причиною падіння ціни на криптовалюту є продаж запасів біткойна майнера. Другою ознакою є те, що на біржі не фіксується приплив стейблкоінов, таких як USDT. Однак попри це на біржу далі надходять BTC. До прикладу, за останню добу, 12 січня, інвестори відправили на торговельні майданчики 15 тисяч монет. Ймовірно, це робиться з метою продажу і фіксації прибутку.

Про падіння ціни біткойна до 20 тисяч доларів попереджав й комерційний директор криптовалютної платіжної системи Bitpay Сонні Сінгх ще на початку січня 2021 року. За його словами, це стане можливим якщо інституціональні інвестори почнуть продавати криптовалюту і це перетвориться на розпродаж "безпрецедентних масштабів".

Що таке біткойн? Головна відмінність в тому, що біткойн це не паперові, а цифрові гроші, які не контролюються центральними банками чи монетарними органами. Біткойн виробляється за допомогою передового комп'ютерного програмного забезпечення, яке розв'язує математичні задачі.