В целом на финансовых рынках продолжается довольно масштабная распродажа. На этом фоне, курс биткоина обесценился до минимума за 2 месяца.

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Новый обвал биткоина

В ходе торгов в четверг, 17 августа, биткоин подешевел сразу на 7,2%. Это стало пиковым однодневным спадом с ноября 2022 года. Тогда испытала краха криптобиржа FTX.

На момент создания этого материала стоимость флагмана рынка криптовалют колеблется на уровне 26 426 долларов за монеты. Рыночная капитализация составляет 514,29 миллиарда долларов, по данным CoinDesk. Исторический максимум биткоина зафиксировал в ноябре 2021 года. Тогда цена монеты взлетела почти до 69 тысяч долларов за монеты.

Любопытно! В начале августа 2023 года заговорили о новом статусе биткоина. По данным отчета Bloomberg и компании K33, цифровая монета демонстрирует более стабильную динамику на рынке и становится больше похожей на золото.

Что влияет на финансовые рынки

В разных регионах мира фиксируют масштабные распродажи активов. В частности, на рынках Азии эта тенденция продолжается уже третью неделю, а днем ранее сразу несколько основных индексов Уолл-Стрит завершили сессию с отрицательной динамикой.

Главная причина – опасения инвесторов по поводу перспектив экономики Китая. Еще один фактор влияния – это вероятность того, что ключевая ставка в США будет на высоком уровне в течение более длительного периода.