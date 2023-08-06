За последний год интерес к биткоину существенно упал. Благодаря этому динамика цифровой монеты на рынке более стабильна.

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Важные изменения для биткоина

Согласно последнему отчету Bloomberg и компании K33, индикатор, измеряющий волатильность этого актива за 30 дней, торгуется почти на минимальном уровне за 5 лет. Объем торгов биткоином также снизился до слабейшего показателя с ноября 2020 года.

Это свидетельствует, что биткоин становится более стабильным активом даже если сравнивать его с эталонами. В частности, речь идет об индексах S&P 500 и Nasdaq Composite, а также о золоте.

Это не слишком хорошие новости для поклонников криптовалют. Дело в том, что на рынке снова фиксируют возвращение аппетита к риску, однако биткоин все еще стоит менее 30 тысяч долларов. Тогда как его исторический максимум – почти 69 тысяч долларов за монету, зафиксированную в ноябре 2021 года.