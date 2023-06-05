Недавно Илон Маск заявил, что не стоит делать ставку на Dogecoin. Об этом он сообщил на саммите Совета генеральных директоров The Wall Street Journal в Лондоне.
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Иск против Илона Маска
Однако инвесторы считают, что миллиардер злоупотребляет своим публичным статусом и доверием общества, чтобы манипулировать рынком цифровых активов.
В связи с этим они подали иск в Федеральный суд Манхэттена, в основе которого лежат обвинения против Илона Маска. Речь идет об инсайдерской торговле токеном Dogecoin. Инвесторы выделили следующие моменты в исковом заявлении:
- Илон Маск специально, по их мнению, спровоцировал удорожание монеты Dogecoin;
- Для этого он использовал социальную сеть Twitter, оплаченные рекламные кампании блогерам, заявлениям на телеканале NBC, а также другие рекламные трюки.
Следовательно, инвесторы считают, что Илон Маск благодаря вышеупомянутым действиям обеспечил себе выгодные условия для торговли цифровой монетой через принадлежащие ему кошельки и компании Tesla.
Добавим, что Илон Маск снова вернул себе звание самого богатого человека в мире. В частности, этому способствовало недавнее рост стоимости акций Tesla на фоне визита миллиардера в Китай.