Недавно Илон Маск заявил, что не стоит делать ставку на Dogecoin. Об этом он сообщил на саммите Совета генеральных директоров The Wall Street Journal в Лондоне.

Достойно внимания От рецессии к выгоде: как получить преимущество в сложные времена

Иск против Илона Маска

Однако инвесторы считают, что миллиардер злоупотребляет своим публичным статусом и доверием общества, чтобы манипулировать рынком цифровых активов.

К теме! На момент создания этого материала стоимость монеты Dogecoin колеблется на уровне 0,0716 доллара. Ее рыночная капитализация составляет 10,01 миллиарда долларов, по данным CoinDesk.

В связи с этим они подали иск в Федеральный суд Манхэттена, в основе которого лежат обвинения против Илона Маска. Речь идет об инсайдерской торговле токеном Dogecoin. Инвесторы выделили следующие моменты в исковом заявлении:

Илон Маск специально, по их мнению, спровоцировал удорожание монеты Dogecoin;

Для этого он использовал социальную сеть Twitter, оплаченные рекламные кампании блогерам, заявлениям на телеканале NBC, а также другие рекламные трюки.

Следовательно, инвесторы считают, что Илон Маск благодаря вышеупомянутым действиям обеспечил себе выгодные условия для торговли цифровой монетой через принадлежащие ему кошельки и компании Tesla.

Добавим, что Илон Маск снова вернул себе звание самого богатого человека в мире. В частности, этому способствовало недавнее рост стоимости акций Tesla на фоне визита миллиардера в Китай.