Осенью 2025 года биткойн обновил исторический максимум, однако с начала 2026 года эта криптовалюта оказалась под сильным давлением. С тех пор валюта потеряла значительную часть своей стоимости, а инвесторы начали говорить о начале очередной "криптозимы".

На такой спад повлияли как геополитические риски, так и отток капитала из криптовалютных фондов. Часть экспертов по-прежнему считает, что у биткойна есть потенциал для восстановления до конца этого года. Хотя есть и те, кто призывает не спешить с покупкой криптовалюты.

24 Канал выяснил , почему биткоин дешевеет последние полгода, что происходит с его курсом и каких сценариев развития следует ожидать на рынке.

Почему биткоин начал дешеветь

Еще в 2025 году началось общее падение стоимости биткоина, а начало 2026 года стало новым периодом стремительной коррекции криптовалюты. В результате уже в начале февраля биткоин оказался на грани падения ниже психологической отметки в 70 тысяч долларов. Дело в том, что во время азиатской торговой сессии его стоимость снизилась на 3% – до 70 052 долларов, что стало одним из крупнейших однодневных падений с ноября 2024 года.

Напоминаем! По состоянию на октябрь 2025 года стоимость биткоина составляла 116 тысяч долларов. В то же время в августе того года показатель находился на уровне 117 тысяч долларов.

С тех пор рынок криптовалют перешел в фазу так называемой "криптозимы", то есть периода повышенной волатильности и неопределенности среди инвесторов. Как объяснял ранее в комментарии 24 Канала региональный глава Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков, подобные падения являются естественной частью цикла развития криптовалютного рынка.

Он подчеркнул, что оценивать криптовалюту следует не только исходя из краткосрочных колебаний, но и в долгосрочной перспективе. Например, за последние 6 лет биткоин подорожал почти в 7 раз: 17 февраля 2020 года цена токена составляла 9,5 – 9,9 тысячи долларов, а в аналогичный период 2026 года – от 66,6 до 69 тысяч долларов.

Однако если в начале 2026 года падение криптовалюты объясняли прежде всего естественной рыночной коррекцией, то уже в июле ситуация осложнилась новыми факторами. В результате криптовалюта продолжала терять позиции из-за масштабного оттока капитала из ETF-фондов.

Экономист Даниил Монин в комментарии для 24 Канала объясняет, что к основным трем факторам падения биткоина в 2026 году относятся:

Первый – большое количество трейдеров до сих пор верят в 4-летний цикл биткоина и продают, поскольку считают, что цикл завершился и цена упадет еще ниже.

– большое количество трейдеров до сих пор верят в 4-летний цикл биткоина и продают, поскольку считают, что цикл завершился и цена упадет еще ниже. Второй фактор – война в Иране и рост цен на нефть, которые также спровоцировали падение биткойна.

– война в Иране и рост цен на нефть, которые также спровоцировали падение биткойна. Третий фактор – это дорогие деньги в США, контролируемые Федеральной резервной системой (ФРС).

Даниил Монин Экономический эксперт ФРС держит учетную ставку на уровне 3,5 – 3,75% и уже давно формирует ожидания относительно ее снижения. Падение с пика более чем в 2 раза – это существенная коррекция цены. Продолжится ли она дальше – вероятно, если на рынке произойдет еще одно негативное событие.

Биткойн опустился с более чем 100 тысяч до 60 тысяч долларов

Анализируя исторические данные Investing.com о стоимости биткоина, после масштабной распродажи в начале февраля криптовалюта торговалась вблизи 60 тысяч долларов, однако уже в марте смогла частично восстановить позиции, поднявшись выше 73 тысяч долларов.

В результате этой весной курс колебался преимущественно в диапазоне 70 – 79 тысяч долларов, однако в конце июня на рынке началась новая волна коррекции, когда цена упала ниже 60 тысяч долларов. Таким образом, 30 июня биткоин стоил 58 630,8 доллара.

Однако спад длился недолго, ведь уже 1 июля цена криптовалюты выросла до 60 014 долларов. 2 июля цена снова выросла до 61 546 долларов, а 4 июля – до 63 135 долларов, что свидетельствует о постепенном восстановлении после июньского падения.

По состоянию на 10 июля 2026 года биткоин торгуется на уровне около 64 200 долларов, что свидетельствует о дальнейшем восстановлении после падения в начале июля, хотя курс по-прежнему остается значительно ниже весенних максимумов.

Золото стало привлекательнее биткойна

После того как биткойн рекордно вырос на фоне заявлений Дональда Трампа на выборах в США о поддержке криптоиндустрии, рынок пока так и не получил обещанного. Кроме того, дополнительное давление на валюту оказали продажи биткойна большими держателями для поддержания собственной ликвидности. К этому добавились еще и обострение ситуации на Ближнем Востоке и его последствия.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал 24 Каналу, что американцы так и не приняли ни одного законопроекта в поддержку этого рынка. На фоне всех негативных сигналов, на которые реагировал рынок, биткойн начал уступать другим активам, которые на тот момент выглядели для инвесторов более привлекательными.

В результате в январе 2026 года золото достигло отметки в 5 405 долларов за 1 тройскую унцию и опустилось ниже этой отметки только в марте. А по состоянию на 10 июля, по данным TradingView, цена за 1 тройскую унцию золота (31,1 грамма) на мировом рынке колеблется на уровне 4 102 долларов.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Пальму первенства тогда перехватило золото. Оно очень стремительно росло, поэтому значительная часть денег перешла именно туда. Если сравнивать золото и биткоин, то для большинства инвесторов золото выглядит более надежным и понятным инструментом.

Впоследствии, когда золото начало дешеветь, появился новый лидер. Им стала Magnificent 7 ("Великолепная семерка"). Речь идет о неофициальном термине, которым обозначают 7 самых влиятельных и дорогих технологических и инновационных компаний США.

Это NVIDIA, Microsoft, Oracle, Amazon и другие компании, работающие с искусственным интеллектом. Они демонстрировали бешеный рост, что также спровоцировало дополнительный отток инвестиций из криптовалют,

– говорит Андрей.

Несмотря на это, в настоящее время ситуация на финансовых рынках стала более сбалансированной: цена на золото вернулась к стабильным уровням, компании из сферы искусственного интеллекта вошли в более спокойную фазу развития, а курс доллара перестал демонстрировать резкие колебания. В результате отток средств из криптовалютных фондов фактически прекратился, что свидетельствует о более благоприятных условиях для рынка криптовалют, подытожил Шевчишин.

Какой потенциал для восстановления имеет биткойн

Интересно, что, несмотря на существенную коррекцию с начала года, Шевчишин положительно оценивает перспективы биткоина. Если криптовалюта достигнет отметки в 75 тысяч долларов, то, соответственно, это станет неплохим потенциалом для роста до максимальных значений до конца этого года.

Аналитик объясняет, что краткосрочные инвесторы уже покинули рынок, а значит, все, кто хотел выйти из биткойна, кто был лишь "инвестором-попутчиком", уже это сделали. Поэтому продавцов практически не осталось, зато покупатели есть.

Кроме того, важным фактором здесь остается текущая себестоимость майнинга. Ведь сейчас цена находится ниже себестоимости майнинга биткойна. Такая ситуация не может длиться слишком долго и сама по себе создает предпосылки для роста.

В ближайшее время в Конгрессе США должен быть рассмотрен законопроект Clarity Act о регулировании рынка криптовалют и стейблкоинов. Дальнейшее развитие регулирования также может придать силы криптовалютам,

– говорит Шевчишин.

В то же время эксперт Монин считает, что до конца 2026 года диапазон цены биткоина будет в пределах от 50 до 80 тысяч долларов. Помочь криптовалюте обновить исторический максимум может резкое изменение подходов к процентным ставкам или кризис, который приведет к печатанию денег ФРС.

Возможно разочарование в искусственном интеллекте, и тогда деньги от вложений в компании могут снова перетечь в биткойн или другие криптовалюты,

– прогнозирует Монин.

Однако Даниил советует инвесторам пока выждать, чтобы понять ситуацию на рынке. Или же купить часть по текущей цене, а затем докупить, если цена опустится еще ниже

Стоит ли сейчас покупать криптовалюту

Эксперт Шевчишин считает, что лично рассматривал бы нынешний период как возможность для накопления. Особенно учитывая, что сейчас криптовалюта торгуется ниже себестоимости ее майнинга. В предыдущих циклах именно это было одной из лучших зон для покупки.

В то же время он предупреждает, что некоторое время инвестору, возможно, придется оставаться с нулевой доходностью. Однако в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе такая стратегия ранее оправдывала себя.

В то же время Монин отмечает, что довольно пессимистично настроен в отношении крипрынка в 2026 году. Для его роста должны произойти какие-то положительные события. Пока что их на горизонте не очень видно. К тому же существует фактор снижения инфляции – вследствие падения цен на нефть на фоне некоторых соглашений с Ираном. Но даже сейчас там снова и снова вспыхивают конфликты.

Кроме того, последнее заседание сильно подорвало доверие к новому главе ФРС, который станет сторонником Трампа. Он сильно разочаровал своими прогнозами относительно повышения ставки до конца 2026 года и фактического сохранения высокой ставки еще на 2 – 3 года,

– добавляет аналитик.

По его мнению, именно это будет мешать криптовалютному рынку взлететь. Но не исключаю, что с осени может начаться небольшой рост биткойна.