Биткоин и Ethereum существенно упали за сутки: какая цена криптовалют сейчас

Ночью с 12 на 13 июня биткоин потерял более 12% своей стоимости, а Ethereum подешевел на 16,5%. Что стало причиной и как это повлияло на капитализацию всего рынка криптовалют, читайте дальше.

Цена биткоина

За сутки биткоин потерял 12,3% и стоит 24,2 тысячи долларов. Существенное снижение стоимости криптовалют сопровождалось всплеском объемов торгов.

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Как изменялась цена биткоина

10 июня биткоин упал ниже 30 тысяч долларов из-за новостей об ускорении уровня инфляции в США.

В середине мая биткоин резко обрушился, опустившись до самого низкого уровня с декабря 2020 года. В частности, 12 мая биткойн обрушился на 14%.

Падение цены Ethereum

При этом Ethereum подешевел на 16,5%, а цена составляет ниже 1,3 тысячи долларов. Стоит напомнить, что эта криптовалюта занимает второе место в мире после биткоина по рыночной капитализации.

Падения среди наиболее дорогих криптовалют за последние сутки также продемонстрировали еще Solana (-18,1%) и Dogecoin (-17,9%).

Цена криптовалют 13 июня / Скриншот из CoinGecko

Как отреагировал рынок криптовалют

Из-за выше упомянутых падений, общая капитализация рынка снизилась почти на 11,6% и составляет менее 1,02 триллиона долларов. Индекс доминирования BTC – 45,2%, ETH – 14,6%.

Индекс страха и алчности в криптоиндустрии достиг 11 пунктов, что означает "экстремальный страх", согласно данным Coinglass .

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