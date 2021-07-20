Биткоин будет доминировать

54% участников опроса, проведенного на сайте личного финансирования Finder , считают, что биткоин будет доминировать в мире финансов до 2050 года.

В то же время 44% считают, что этого никогда не произойдет.

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В основном эксперты видят причину в принятии биткоина в развивающихся странах. Заметим, что первой страной, которая приняла биткоин как официальное платежное средство, является Сальвадор. Так страна решила бороться с гиперинфляцией.

Красота в том, что эти разбитые нации будут трансформироваться быстрее, чем основные страны, поскольку биткоин подрывает модель национального государства,

– рассказал генеральный директор Amber Алекс Свецький.

Какой будет цена биткоина

Опрошенные прогнозируют, что цена биткоина в декабре 2025 года вырастет до 318 417 долларов . Интересно, что последний опрос проводили в декабре 2020 года, тогда эксперты ожидали на 61% ниже цену биткоина.

К 2030 году биткоин может вырасти в цене до 4,28 миллиона долларов , считают опрошенные.

Сколько стоит биткоин

По состоянию на 20 июля в 11:40 биткоин стоит 29739 долларов, по данным CoinMarketCap . За последние сутки криптовалюта обвалилась на 5,83%.