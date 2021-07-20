Биткоин будет доминировать

  • 54% участников опроса, проведенного на сайте личного финансирования Finder, считают, что биткоин будет доминировать в мире финансов до 2050 года.
  • В то же время 44% считают, что этого никогда не произойдет.

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В основном эксперты видят причину в принятии биткоина в развивающихся странах. Заметим, что первой страной, которая приняла биткоин как официальное платежное средство, является Сальвадор. Так страна решила бороться с гиперинфляцией.

Красота в том, что эти разбитые нации будут трансформироваться быстрее, чем основные страны, поскольку биткоин подрывает модель национального государства,
рассказал генеральный директор Amber Алекс Свецький.

Какой будет цена биткоина

Опрошенные прогнозируют, что цена биткоина в декабре 2025 года вырастет до 318 417 долларов. Интересно, что последний опрос проводили в декабре 2020 года, тогда эксперты ожидали на 61% ниже цену биткоина.

К 2030 году биткоин может вырасти в цене до 4,28 миллиона долларов, считают опрошенные.

Сколько стоит биткоин

По состоянию на 20 июля в 11:40 биткоин стоит 29739 долларов, по данным CoinMarketCap. За последние сутки криптовалюта обвалилась на 5,83%.