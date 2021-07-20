Біткойн домінуватиме

54% учасників опитування, проведеного на сайті особистого фінансування Finder, вважають, що біткойн домінуватиме у світі фінансів до 2050 року.

Водночас 44% вважають, що цього ніколи не станеться.

Інші прогнози Інвесторам на замітку: експерти прогнозують ріст фондових індексів

В основному експерти вбачають причину в прийнятті біткойну в країнах, що розвиваються. Зауважимо, що першою країною, яка прийняла біткойн як офіційний платіжний засіб, є Сальвадор. Так країна вирішила боротися із гіперінфляцією.

Краса у тому, що ці розбиті нації трансформуватимуться швидше, ніж основні країни, оскільки біткойн підриває модель національної держави,

– розповів генеральний директор Amber Алекс Свецький.

Якою буде ціна біткойна

Опитані прогнозують, що ціна біткойна до грудня 2025 року зросте до 318 417 доларів. Цікаво, що останнє опитування проводили у грудні 2020 року, тоді експерти очікували на 61% нижчу ціну біткойна.

До 2030 року біткойн може зрости в ціні до 4,28 мільйона доларів, вважають опитані.

Скільки коштує біткойн

Станом на 20 липня об 11:40 біткойн коштує 29 739 доларів, за даними CoinMarketCap. За останню добу криптовалюта обвалилася на 5,83%.

Трейдинг – сучасний спосіб заробляти онлайн. Дізнайтеся, скільки ви можете заробляти та з чого почати, замовивши безкоштовну консультацію в експертів Forex Club.