Джек Дорси один из самых последовательных сторонников биткоина на протяжении многих лет. Он заявил, что видит возможность для объединения криптовалюты и социальной сети. В частности, гендиректор вспомнил о продуктах и ​​услугах Twitter.

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Twitter делает ставку на биткоин

Дорси назвал биткоин одной из ключевых тенденций будущего Twitter, на уровне с искусственным интеллектом и децентрализацией. Глава соцсети считает, что криптовалюта может помочь компании быстрее развивать свои продукты. Кроме того, он добавил, что биткоин имеет потенциал стать "национальной валютой Интернета" .

Если в Интернете будет национальная валюта, глобальная валюта, мы сможем двигаться гораздо быстрее с помощью таких продуктов, как Super Follows, Commerce, Subscriptions, Tip Jar, и благодаря этому мы сможем связаться с каждым человеком на планете вместо того, чтобы следовать принципу "рынок за рынком". Я думаю, это важная часть нашего будущего. Я считаю, что есть много нововведений, кроме валюты, особенно в контексте децентрализации социальных сетей и предоставления больших экономических стимулов. Поэтому я думаю, что для Twitter чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали изучать это пространство и агрессивно инвестировать в него,

– добавил он.

Стоит заметить, что глава соцсети впервые публично рассказал об их планах по поводу биткоина. Дорси отметил, что Twitter – не единственная компания, которая планирует реализовывать свои стратегии связаны с криптовалютами. В частности, Facebook поддерживает цифровую монету Diem .

Гендиректор Twitter сделал заявление о биткоине / Фото Unsplash

И я думаю, что открытый стандарт, присущий Интернету, – это правильный путь, поэтому внимание будет сосредоточено на биткоине,

– заметил гендиректор соцсети.

Всего компания Twitter сообщила о наибольшем росте доходов с 2014 года в условиях пандемии коронавируса. В результате акции соцсети взлетели на 9% во время расширенной торговли. Выручка компании во втором квартале 2021 года составила 1,19 миллиарда долларов, тогда как эксперты с Уолл-стрит прогнозировали 1,07 миллиарда долларов.

Расширенная торговля Это торговля, проводимой электронными сетями до или после обычных часов торгов листинговой биржи. Такие торговли, как правило, имеют ограниченный объем по сравнению с обычными торговыми часами, когда биржа открыта.