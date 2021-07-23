Джек Дорсі один з найпослідовніших прихильників біткойна протягом багатьох років. Він заявив, що бачить можливість для об'єднання криптовалюти та соціальної мережі. Зокрема, гендиректор згадав про продукти та послуги Twitter.

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Twitter робить ставку на біткойн

Дорсі назвав біткойн однією з ключових тенденцій майбутнього Twitter, на рівні зі штучним інтелектом та децентралізацією. Очільник соцмережі вважає, що криптовалюта може допомогти компанії швидше розвивати свої продукти. Крім того, він додав, що біткойн має потенціал стати "національною валютою Інтернету".

Якщо в Інтернеті буде національна валюта, глобальна валюта, ми зможемо рухатись набагато швидше за допомогою таких продуктів, як Super Follows, Commerce, Subscriptions, Tip Jar, і завдяки цьому ми зможемо зв’язатись з кожною людиною на планеті замість того, щоб слідувати принципу "ринок за ринком". Я думаю, це важлива частина нашого майбутнього. Я вважаю, що є багато нововведень, крім валюти, особливо у контексті децентралізації соціальних мереж та надання більших економічних стимулів. Тому я думаю, що для Twitter надзвичайно важливо, щоб ми продовжували вивчати цей простір та агресивно інвестувати в нього,

– додав він.

Варто зауважити, що очільник соцмережі вперше публічно розповів про їхні плани щодо біткойна. Дорсі зауважив, що Twitter – не єдина компанія, яка планує реалізовувати свої стратегії пов'язані з криптовалютами. Зокрема, Facebook підтримує цифрову монету Diem.

Гендиректор Twitter зробив заяву про біткойн / Фото Unsplash

І я думаю, що відкритий стандарт, властивий Інтернету, – це правильний шлях, тому увага врешті решт буде зосереджена на біткойнові,

– підмітив гендиректор соцмережі.

Загалом компанія Twitter повідомила про найбільше зростання доходів з 2014 року в умовах пандемії коронавірусу. У результаті акції соцмережі злетіли на 9% під час розширеної торгівлі. Дохід компанії в другому кварталі 2021 року склала 1,19 мільярда доларів, тоді як експерти з Волл-стріт прогнозували 1,07 мільярда доларів.

Розширена торгівля Це торгівля, що проводиться електронними мережами до або після звичайних годин торгів лістингової біржі. Такі торгівлі, як правило, мають обмежений обсяг порівняно із звичайними торговими годинами, коли біржа відкрита.

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