Миллиардные доходы: сколько заработали американцы и украинцы на взлете цен на биткоин

Глобальный бум биткоина стал возможностью для многих инвесторов, которые смогли стать криптомиллионерами. Львиную долю цифровых богатств зарабатывают сторонники криптовалют с США.

Chainalysis сообщает, что в 2020 году доход американских трейдеров от биткоина составил 4,1 миллиарда долларов. Это почти в три раза больше, чем у Китая с 1,1 миллиарда долларов. Инвесторы из Поднебесной заняли второе место в рейтинге.

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Главные бенефициары бума криптовалют в 2020 году

Инвесторы могли руководствоваться совершенно разными мотивами, то ли верой в защиту от инфляции, или желанием быстро заработать, вкладывая средства в виртуальные валюты, но факт остается фактом: криптовалюта очаровала и розничных, и профессиональных трейдеров во всем мире.

Инвесторы почти во всех уголках мира зафиксировали самый быстрый рост в конце года. Именно тогда американские вкладчики действительно отделились от стаи, и большая часть их прибыли была получена от активности на Coinbase,

– сообщает Chainalysis.

Бум биткоина в 2020 году / Инфографика Bloomberg

В первую десятку также вошли криптоинвесторы с:

Японии – доход трейдеров составил 0,9 миллиарда долларов;

долларов; Великобритании – инвесторы заработали 0,8 миллиарда долларов;

долларов; России – доходы вкладчиков оценили в 0,6 миллиарда долларов;

долларов; Германии – сторонники криптовалюта получили 0,6 миллиарда долларов;

долларов; Франции – капитал криптоинвесторов оценили в 0,6 миллиарда долларов;

долларов; Испании – трейдеры "подняли" на цифровых валютах 0,5 миллиарда долларов,

долларов, Южной Кореи – общие доходы вкладчиков выросли на 0,4 миллиарда долларов;

долларов; Украины – прибыль трейдеров составил 0,4 миллиарда долларов.

Почему цена биткоина стремительно пошла вверх

Сумасшествие вокруг торговли криптовалюта начало набирать обороты в конце прошлого года. Тогда известный инвестор Пол Тюдор Джонс поддержал биткоин. В 2020 году стоимость виртуальной криптовалюты выросла в четыре раза. Биткоин завершил год с ценой на уровне 29 тысяч долларов за монету.

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В течение первых месяцев 2021 крипторынок развивался бешеными темпами. Тогда цена самой популярной виртуальной валюты обновила исторический максимум, взлетев к 64 тысячам долларов. Однако, в мае криптовалюта пережила масштабный обвал. Главные причины: