Биткоин резко обвалился на 87% на бирже Binance: почему так произошло

В четверг, 22 октября, курс самой популярной криптовалюты мира – биткоин – обвалился на 87%. Это произошло только на американской криптобирже Binance. На других платформах ничего подобного с биткоином не происходит. Почему так произошло – читайте дальше.

На Binance стоимость биткоина обвалилась почти с 65 тысяч долларов за монету до 8,2 тысячи долларов. Позже курс криптовалюты вернулся к прежнему уровню. Сбой был зафиксирован в 7:34 утра по нью-йоркскому времени.

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Биткоин обвалился на 87%

По данным американской компании, о ситуации с биткоином на Binance сообщил один из институциональных трейдеров. Речь шла о том, что в одном из торговых алгоритмов зафиксировали ошибку, которая, скорее всего, и стала причиной стремительного обвала цифровой монеты. На момент сбоя объем монет на бирже составлял 592,8 биткоинов, стоимостью в 40 миллионов долларов.

Мы продолжаем изучать эту ситуацию, но, как мы понимаем, трейдер исправил свою ошибку и выглядит так, что проблема решена,

– прокомментировали событие в Binance.

Издание Bloomberg отмечает, что подобные ситуации могут возникать в финансовом секторе, когда трейдеры указывают неправильные детали своих соглашений. В частности, речь идет о стоимости или размере ордера. Аналогичная ошибка стала причиной обвала всего фондового рынка в США в мае 2010 года.

По данным CoinDesk, актуальная стоимость биткоина колеблется на уровне 63 342 долларов. Рыночная капитализация криптовалюта составляет 1,19 триллиона долларов. 20 октября цена биткоина установила новый исторический рекорд – 66 974 долларов за монету.