На Binance стоимость биткоина обвалилась почти с 65 тысяч долларов за монету до 8,2 тысячи долларов. Позже курс криптовалюты вернулся к прежнему уровню. Сбой был зафиксирован в 7:34 утра по нью-йоркскому времени.

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Биткоин обвалился на 87%

По данным американской компании, о ситуации с биткоином на Binance сообщил один из институциональных трейдеров. Речь шла о том, что в одном из торговых алгоритмов зафиксировали ошибку, которая, скорее всего, и стала причиной стремительного обвала цифровой монеты. На момент сбоя объем монет на бирже составлял 592,8 биткоинов, стоимостью в 40 миллионов долларов.

Мы продолжаем изучать эту ситуацию, но, как мы понимаем, трейдер исправил свою ошибку и выглядит так, что проблема решена,
прокомментировали событие в Binance.

Издание Bloomberg отмечает, что подобные ситуации могут возникать в финансовом секторе, когда трейдеры указывают неправильные детали своих соглашений. В частности, речь идет о стоимости или размере ордера. Аналогичная ошибка стала причиной обвала всего фондового рынка в США в мае 2010 года.

По данным CoinDesk, актуальная стоимость биткоина колеблется на уровне 63 342 долларов. Рыночная капитализация криптовалюта составляет 1,19 триллиона долларов. 20 октября цена биткоина установила новый исторический рекорд66 974 долларов за монету.