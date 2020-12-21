Биткоин превысил 24 тысячи долларов на выходных: аналитики говорят, что "это только начало"
Биткоин установил новый исторический рекорд своей стоимости. В субботу, 19 декабря, цена криптовалюты достигла 24 300 долларов за монету. В результате только в течение одного дня биткоин подорожал более чем 5%.
О рекордном росте стоимости первой цифровой валюты сообщает Минфин с ссылкой на данные американской криптобиржи Coinbase.
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Рынок криптовалюта 2020: последние изменения
В течение прошлой недели курс биткоина стремительно вырос. В частности, 16 декабря цена криптовалюты обновила свой рекорд, превысив 20 000 долларов.
Биткоин начал дорожать еще в ноябре. Именно в прошлом месяце его курс преодолел трехлетний максимум в 17 000 долларов за монету.
В течение последнего года стоимость биткоина выросла приблизительно на 180% – почти втрое. Криптовалютные трейдеры довольно оптимистично оценивают перспективы цифровой валюты. Согласно их предсказаниям, криптовалюта может достичь даже 300-400 тысяч долларов за монету. Подпитывает их ожидания и тот факт, что биткоин – ограниченный ресурс: как известно, в мире насчитывается всего 21 миллион единиц криптоактива.
Почему Bitcoin дорожает
Пандемия коронавируса изменила вкусы инвесторов. Нестабильность на мировых фондовых рынках подтолкнула их вкладывать деньги именно в цифровые валюты. Еще одним фактором в пользу биткоина стало ослабление международной валюты – доллара США.
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Во время кризиса люди выбирают так называемые "безопасные гавани" – активы, на которые кризис меньше влияет, например, золото. Очевидно, что криптовалюты, торги которых не зависят от коронавирусных ограничений, теперь тоже входят в список таких безопасных активов.
Поэтому финансовые аналитики и инвесторы совсем не удивлены таким резким ростом цены биткоина. Они прогнозируют, что стоимость криптовалюты в ближайшие недели может достичь новых рекордных значений.
Это только начало, и, по нашему мнению, ему еще есть где разогнаться,
– утверждает исполнительный директор Grayscale Investments Майкл Зонесгайн.
Риски, связанные с биткоином
Не все эксперты оптимистично настроены относительно роста биткоина.
- Криптовалюта остается финансовым инструментом, с помощью которого можно проводить мошеннические операции.
- Кроме того, поскольку биткоин является децентрализованной валютой; нет учреждения, которое бы его регулировало и смогло бы возместить все потери, связанные с ним.
- Также курс биткоина, как и любой другой криптовалюта, практически невозможно спрогнозировать. Так, в марте этого года, в течение двух дней биткоин упал в цене вдвое. Именно поэтому цифровая валюта относится к рисковым активам.
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