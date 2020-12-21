Біткойн встановив новий історичний рекорд своєї вартості. У суботу, 19 грудня, ціна криптовалюти досягла 24 300 доларів за монету. У результаті лише впродовж одного дня біткойн подорожчав на понад 5%.

Про рекордне зростання вартості першої цифрової валюти повідомляє Мінфін із покликанням на дані американської криптобіржі Coinbase.

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Ринок криптовалют 2020: останні зміни

Упродовж минулого тижня курс біткойна стрімко зріс. Зокрема, 16 грудня ціна криптовалюти оновила свій рекорд, перевищивши 20 тисяч доларів.

Біткойн почав дорожчати ще в листопаді. Саме в минулому місяці його курс подолав трирічний максимум у 17 тисяч доларів за монету.

Упродовж останнього року вартість біткойна зросла на близько 180% – майже втричі. Криптовалютні трейдери доволі оптимістично оцінюють перспективи цифрової валюти. Згідно з їхніми передбаченнями, ціна криптовалюти може досягти навіть 300-400 тисяч доларів за монету. Підживлює їхні очікування і той факт, що біткойн – обмежений ресурс: як відомо, у світі налічується лише 21 мільйон одиниць криптоактиву.

Чому Bitcoin дорожчає

Пандемія коронавірусу змінила смаки інвесторів. Нестабільність на світових фондових ринках підштовхнула їх вкладати гроші саме в цифрові валюти. Ще одним фактором на користь біткойна стало послаблення міжнародної валюти – долара США.

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Під час кризи люди вибирають так звані "безпечні гавані" – активи, на які криза найменше впливає, наприклад, золото. Очевидно, що криптовалюти, торги яких не залежать від коронавірусних обмежень, тепер теж входять до списку таких безпечних активів.

Тому фінансові аналітики та інвестори зовсім не здивовані таким різким зростанням ціни біткойна. Вони прогнозують, що вартість криптовалюти в найближчі тижні може досягти нових рекордних значень.

Це лише початок, і, на нашу думку, йому ще є де розігнатися,

– стверджує виконавчий директор Grayscale Investments Майкл Зонесгайн.

Ризики, пов’язані з біткойном

Не всі експерти ринку оптимістично налаштовані щодо зростання біткойна.