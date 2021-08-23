Биткоин пересек важную психологическую отметку: сколько теперь стоит цифровая монета

После нескольких непростых месяцев цифровые валюты снова начали расти в цене. Исключением не стала и самая известная цифровая монета в мире – биткоин. На этих выходных криптовалюта пересекла новую психологическую отметку, подорожав до трехмесячного максимума.

В воскресенье, 22 августа, стоимость биткоина впервые за три месяца пересекла отметку в 50 тысяч долларов. В новую неделю цифровая монета тоже вошла с ростом своей стоимости.

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Цена биткоина взлетела до трехмесячного максимума

По данным CoinDesk, сейчас каждая цифровая монета стоит 50 225 долларов. Рыночная капитализация виртуальной валюты составляет 943 миллиарда долларов. Несмотря на значительное подорожание биткоина после обвала ниже 31 тысячи долларов, цифровая монета все еще не достигла своего исторического максимума – почти 65 тысяч долларов.

Биткоин пересек отметку в 50 тысяч долларов / Инфографика CoinDesk

Что способствует укреплению биткоина

Стоимость биткоина начала неуклонно расти в середине июля. А в течение последних нескольких дней произошло несколько событий, которые положительно повлияли на криптопространство. В частности, криптобиржа Coinbase сообщила, что инвестирует в виртуальные деньги 500 миллионов долларов. Кроме того, компания PayPal сообщила, что запустит собственный сервис, с помощью которого ее клиенты смогут иметь доступ к криптовалюте в Великобритании. Людям будут доступны следующие услуги, связанные с цифровыми деньгами:

приобретение,

хранения,

продажу.

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Глава отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno Виджай Айяр заявил, что мощные инвесторы активно покупали биткоин с 50% скидкой, то есть, когда он стоил 29 – 30 тысяч долларов за монету. Эксперт также добавил, что биткоин имеет потенциал достичь нового исторического максимума.