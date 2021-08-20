Отметим, что Марк Цукерберг и Джек Дорси хотят воплотить в жизнь разные цели. На этом пути их объединяют только криптовалюта и амбиции.

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Соучредитель Ethereum о планах Джека Дорси

Компания Джека Дорси Square, которая предоставляет финансовые услуги, этим летом заявила о запуске децентрализованной финансовой платформы, с помощью которой разработчики смогут создавать проекты с биткоином. Дорси ранее говорил, что биткоин имеет потенциал стать национальной валютой Интернета.

Виталик Бутерин признался, что относится к этому плану с некоторым скептицизмом. Все потому, что Ethereum уже имеет встроенный функционал, который позволяет напрямую размещать активы на основе этой криптовалюты в смартконтракты или "сейфы". По словам создателя Ethereum у биткоина такой функции нет, поэтому Дорси придется создать собственную систему, которая будет выполнять эти правила. Он также считает, что в таком случае цифровые монеты придется хранить в кошельке, который будет контролировать или Дорси, или кто-то из участников сети.

Это похоже. Но в конце концов это будет что-то с более слабой моделью доверия,

– заявил Бутерин.

Бутерин о планах Цукерберга

Марк Цукерберг хочет превратить Facebook в мета вселенную . В этом контексте речь идет о виртуальном мире в Интернете, где будет возможность взаимодействовать с цифровыми активами или реальными объектами благодаря аватарам. Виталик Бутерин считает, что основатель социальной сети пытается предсказать следующую фазу развития всемирно паутины перед тем, как Facebook останется позади, как одна из "компаний прошлого поколения, старого мира".

Создатель второй по популярности криптовалюты мира отметил, что Facebook, который поддерживает криптопроект Diem, серьезные проблемы с доверием. Поэтому, компании будет очень сложно добиться успеха и убедить, тех, кто сомневается.

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Бутерин рассказал о Ethereum и планы руководителей Facebook и Twitter: смотрите видео

Что Виталик Бутерин сказал о будущем биткоина и Ethereum

Всемирно известный программист заявил, что биткоину вряд ли удастся полностью заменить доллар. По его мнению, преимуществом нацвалюты США является ценовая стабильность, которую она обеспечивает в мире. Однако, Бутерин думает, что это криптовалюта имеет потенциал играть важную роль в мир наравне с классическими деньгами. По Ethereum , то он имеет большие планы по развитию криптовалюты. Бутерин оптимистично смотрит в будущее и надеется, что через 5 – 10 лет этой сетью будет руководить метавселенная. Мужчина также отметил, что Ethereum может быть и угрозой, и возможностью для таких техгигантив, как Facebook и Twitter.

Актуальная стоимость криптовалюта по данным CoinDesk :