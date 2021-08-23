В воскресенье, 22 августа, стоимость биткоина впервые за три месяца пересекла отметку в 50 тысяч долларов. В новую неделю цифровая монета тоже вошла с ростом своей стоимости.

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Цена биткоина взлетела до трехмесячного максимума

По данным CoinDesk , сейчас каждая цифровая монета стоит 50 225 долларов . Рыночная капитализация виртуальной валюты составляет 943 миллиарда долларов. Несмотря на значительное подорожание биткоина после обвала ниже 31 тысячи долларов , цифровая монета все еще не достигла своего исторического максимума – почти 65 тысяч долларов.

Биткоин пересек отметку в 50 тысяч долларов / Инфографика CoinDesk

Что способствует укреплению биткоина

Стоимость биткоина начала неуклонно расти в середине июля. А в течение последних нескольких дней произошло несколько событий, которые положительно повлияли на криптопространство. В частности, криптобиржа Coinbase сообщила, что инвестирует в виртуальные деньги 500 миллионов долларов. Кроме того, компания PayPal сообщила, что запустит собственный сервис, с помощью которого ее клиенты смогут иметь доступ к криптовалюте в Великобритании. Людям будут доступны следующие услуги, связанные с цифровыми деньгами:

приобретение,

хранения,

продажу.

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