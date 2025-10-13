После объявления Дональда Трампа о дополнительных 100% пошлинах на китайский импорт крипторынок мгновенно отреагировал паникой. Bitcoin, который накануне достиг исторического максимума в 126 тысяч долларов, обвалился до ниже 110 тысяч долларов.

Среди других криптовалют пострадали эфир и солана. Кроме того, такое падение назвали крупнейшим ликвидационным событием за всю историю криптовалют. Однако дальнейший анализ показал, что этот обвал имел признаки не просто рыночной турбулентности, а возможной манипуляции со стороны крупных игроков.

24 Канал узнал, что стало на самом деле причиной падения рынка криптовалют, сколько средств потеряли инвесторы и не был ли этот обвал частью игры.

Что стало причиной резкого обвала биткойна?

Заявление Трампа о таможенных тарифах для Китая из-за ограничений и контроля редкоземельных металлов спровоцировало коррекцию не только биткойна, но и всех криптовалют, рынка акций, иностранных валют и сырья. Таким образом, состоялась масштабная распродажа на всех финансовых площадках, отметил во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Читайте также Именно это может уничтожить Путина: ПАСЕ предложила решение

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Учитывая риск торговых войн, разрыва торговых цепочек и финансовой дестабилизации, то в таких случаях нужно фиксировать прибыли и распродавать. А что получилось на рынке криптовалют? Дело в том, что на нем много маржинальной торговли. Кроме того, там много алгоритмической торговли, то есть когда торгуют роботы, и они действуют настолько быстро, что обычные игроки не могут успеть за такой скоростью.

Важно добавить, что с начала октября в ETF (биржевой фонд) зашли просто исторически рекордные средства инвесторов за короткий промежуток времени.

Рынок был "перегретым". И все понимали, что где-то вскоре может начаться коррекция. Однако спекулятивный капитал ведет себя не всегда рационально.

Если буквально говорить, то это: "Почему я буду продавать, если оно растет?" И когда Трамп вышел с таким заявлением, начинается так называемая "распродажа",

– замечает Шевчишин.

Напоминаем! Ситуация с обвалом крипторынка совпала с трагическим событием в Киеве, где нашли мертвого криптопредпринимателя Константина Ганича, известного как Костя Кудо. Предварительно говорится о том, что блогер совершил самоубийство. Кроме того, накануне смерти Константин рассказывал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей.

Почему инвесторы потеряли целые состояния из-за обвала Bitcoin?

Игроки криптобиржи часто берут кредитные ресурсы у биржи для того, чтобы закупить больше криптовалюты. При этом часть своих средств оставляют в качестве денежного залога. Такой механизм называется торговля с плечом. Другими словами, биржа позволяет трейдеру торговать на сумму, которая больше, чем его реальные средства.

Например, имея лишь 1 000 долларов, но с помощью плеча 1:10, коэффициент которого определяет биржа, можно получить 10 000 долларов для торгов. Однако увеличение позиции пропорционально увеличивает как прибыль, так и убытки.

Чем отличаются разные виды "плеч"

Существует несколько видов таких "плеч", среди которых есть изолированное плечо – когда риски ограничиваются только конкретной сделкой, а потому если она идет в минус, то трейдер теряет только ту часть залога, которая была выделена на данную операцию.

Другой вид имеет название кросс-плечо – когда залог является общим для всех открытых позиций. То есть если одна сделка уходит в минус, то она тянет за собой все остальные, а следовательно и весь баланс на счету.

Таким образом, когда цена криптовалюты, например биткойн, резко падает, это работает против трейдера, ведь его залог больше не покрывает убытки.

Соответственно, система не ждет: позиции криптовалют ликвидируются автоматически и принудительно для того, чтобы вернуть одолженные средства.

Как добавляет Шевчишин, во время обвала Bitcoin ликвидации достигли рекордного дневного объема 19,3 миллиарда долларов. Также было ликвидировано несколько сотен тысяч розничных торговцев, а капитализация рынка криптовалют упала с 4,1 триллиона до 3,3 триллиона долларов.

Сейчас рынок начал довольно быстро восстанавливаться. Например, это касается сильных криптовалют, которые привлечены в физический бизнес и обслуживают стейблкойны, то есть криптовалюты, чья стоимость привязана к определенному активу, например доллар, золото или нефть.

Справка: альткоины – все криптовалюты, кроме Bitcoin. Сейчас они до сих пор находятся в довольно слабой позиции. И риск таких коррекций указывает на то, что это очень опасный инструмент.

Что сейчас с ценой биткойна?

Шевчишин отмечает, что по состоянию на сейчас биткойн растет. Кроме того, 12 октября, цена также восстанавливалась – на 3%. А вот восстановление эфира составило 10%.

В пятницу, 10 октября, когда произошел обвал рынка криптовалют, стоимость биткойна фиксировалась на уровне 103 тысяч долларов, сообщали CNN.

По состоянию на 11 октября, в обед, цена уже торговалась на уровне более 111 тысяч долларов.

А по данным Reuters, по состоянию на 13 октября, биткойн вырос на 0,2% – до 115 тысяч долларов,

Аналитик рассказывает, что в этой ситуации с обвалом рынка криптовалюты стоит вспомнить то, что перед заявлением Трампа были замечены довольно интересные ставки на снижение – миллионные – о том, что рынок будет падать за 20 минут, за 1 минуту и тому подобное.

Такие объемы называют "китами", когда речь идет о миллионах долларов. Кроме того, продавали они не на споте, а на аукционах, на фьючерсах, то есть на еще более волатильном рынке, чем стандартный. Соответственно, они на этом падении очень много заработали,

– отмечает господин Андрей.

Он добавляет, что, скорее всего, была инсайдерская торговля и кто-то этим воспользовался. Соответственно, были люди, которые владели информацией об обвале, а также о том, что после падения все может вернуться. Соответственно, можно сделать ставку на восстановление.

Кто крупнейший инвестор в Bitcoin?

На данный момент одним из крупнейших инвесторов в Bitcoin среди физических лиц является президент США Дональд Трамп. Его инвестиции в криптовалюту составляют 870 миллионов долларов, то есть почти миллиард. Соответственно, когда такой инсайдер есть, то с таким активом очень интересно работать.

Кроме того, в соцсетях уже распространяется версия о целенаправленной манипуляции на крипторынке. Например речь идет о бирже Binance, которая перед падением рынка оценивала стейблкойн USDE только по собственному ордербуку, а исправить такую техническую уязвимость должна была с 14 октября.

Зато крупные игроки на рынке использовали эту слабость и на фоне заявлений Трампа спровоцировали массированную ликвидацию на миллиарды долларов.

Что такое ордербук?

Это список заявок на покупку и продажу криптовалюты на бирже, который показывает, кто и за какую цену готов купить или продать ее.

Были ли обвалы биткойна еще существеннее, чем теперь?

Ранее существенные колебания биткойна уже фиксировались: это могло быть как 20%, так и 25%, однако до этого момента в денежном эквиваленте отклонения по биткойну в 20 тысяч долларов еще никогда не было, говорит Шевчишин.

За всю историю Bitcoin бывали моменты, когда в относительном выражении колебания криптовалюты были больше, чем 20%,

– добавляет собеседник.

Сейчас рынок не то что стабилен по отношению к этим колебаниям, но он имеет больше поддержки благодаря спотовым крипто-EFT, то есть так называемым фондам. А также через инвесторов, которые используют эти коррекции для дополнительной покупки биткойнов.

Несмотря на это аналитик Шевчишин говорит: для минимизации риска при таком развитии событий следует придерживаться главного правила – следить за своими убытками.

Есть стандартные правила трейдинга, которые указывают на то, что вы можете контролировать свои убытки, однако свою прибыль – нет.

Из этого правила следует следующее: всегда ограничивайте свои убытки и выставляете ограничитель. Например, так называемый Stop-Loss (автоматический ордер на продажу, который продает актив, когда его цена достигает установленного уровня убытков, – 24 Канал),

– объясняет Шевчишин.

Кроме того, используйте "меньшее плечо" (использование меньшего заемного капитала относительно собственных средств, – 24 Канал), особенно когда рынок перегрет.

Октябрь, который является исторически положительным для Bitcoin по росту, показал, что это очень опасно, ведь несмотря на все никто не отменял волатильность.

Нужно всегда понимать, особенно в торговле криптовалютой и особенно альткоинами, что это очень рисковый инструмент. И этот риск нужно контролировать,

– добавил господин Андрей.

Обратите внимание! Некоторые биржи не смогли выполнить контракты, когда люди во время обвала пытались выйти из торгов. В то же время некоторые из них уже вернули средства людям за то, что они не смогли выполнить ту или иную операцию.

Какие украинцы владеют наибольшим количеством Bitcoin?

По состоянию на конец 2024 года, первое место по количеству биткойнов занимал экс-депутат из Одессы Дмитрий Палпатин. У него насчитывалось 7 711 биткойнов.

Второе место занял также экс-депутат Одесского городского совета – Иван Бойченко, который имел в своем кошельке 5 750 биткойнов.

Третье место принадлежит нардепу Дмитрию Голубову. У него 4 376 биткойнов.

Еще один депутат из Одессы Анатолий Урбанский занимает четвертое место с количеством биткойнов в 4 256.

А пятую строчку занимает юрист и присяжный судья из Хмельницкого Сергей Хома, который хранит 4 047 биткойнов.

Интересно! Одной из первых мировых компаний, которые заявили о своих инвестициях в Bitcoin, стала Tesla, владельцем которой является миллиардер Илон Маск. По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, компании, принадлежащие Маску, в частности SpaceX, имеют в совокупности 19 794 биткойна.