Після оголошення Дональда Трампа про додаткові 100% мита на китайський імпорт крипторинок миттєво відреагував панікою. Bitcoin, який напередодні сягнув історичного максимуму в 126 тисяч доларів, обвалився до нижче 110 тисяч доларів.

Серед інших криптовалют постраждали ефір та солона. Крім того, таке падіння назвали найбільшою ліквідаційною подією за всю історію криптовалют. Проте подальший аналіз показав, що цей обвал мав ознаки не просто ринкової турбулентності, а можливої маніпуляції з боку великих гравців.

24 Канал дізнався, що стало насправді причиною падіння ринку криптовалют, скільки коштів втратили інвестори та чи не був цей обвал частиною гри.

Що стало причиною різкого обвалу біткойна?

Заява Трампа щодо митних тарифів для Китаю через обмеження та контроль рідкісноземельних металів спровокувала корекцію не лише біткойну, але і всіх криптовалют, ринку акцій, іноземних валют та сировини. Таким чином, відбувся масштабний розпродаж на всіх фінансових майданчиках, зауважив під час розмови з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Читайте також Саме це може знищити Путіна: ПАРЄ запропонувала рішення

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Враховуючи ризик торговельних воєн, розриву торговельних ланцюжків та фінансової дестабілізації, то у таких випадках потрібно фіксувати прибутки та розпродувати. А що вийшло на ринку криптовалют? Річ у тім, що на ньому багато маржинальної торгівлі. Крім того, там багато алгоритмічної торгівлі, тобто коли торгують роботи, і вони діють настільки швидко, що звичайні гравці не можуть встигнути за такою швидкістю.

Важливо додати, що з початку жовтня в ETF (біржовий фонд) зайшли просто історично рекордні кошти інвесторів за короткий проміжок часу.

Ринок був "перегрітим". І всі розуміли, що десь незабаром може початися корекція. Однак, спекулятивний капітал поводиться не завжди раціонально.

Якщо буквально говорити, то це: "Чому я буду продавати, якщо воно росте?". І коли Трамп вийшов із такою заявою, починається так званий "розпродаж",

– зауважує Шевчишин.

Нагадуємо! Ситуація з обвалом крипторинку збіглася з трагічною подією у Києві, де знайшли мертвого криптопідприємця Костянтина Ганіча, відомого як Костя Кудо. Попередньо йдеться про те, що блогер вчинив самогубство. Крім того, напередодні смерті Костянтин розповідав близьким про пригнічений стан внаслідок фінансових труднощів.

Чому інвестори втратили цілі статки через обвал Bitcoin?

Гравці криптобіржі часто беруть кредитні ресурси у біржі для того, щоб закупити більше криптовалюти. При цьому частину своїх коштів залишають, як грошову заставу. Такий механізм називається торгівля з плечем. Іншими словами, біржа дає змогу трейдеру торгувати на суму, яка більша аніж його реальні кошти.

Наприклад, маючи лише 1 000 доларів, але за допомогою плеча 1:10, коефіцієнт якого визначає біржа, можна отримати 10 000 доларів для торгів. Однак збільшення позиції пропорційно збільшує як прибуток, так і збитки.

Чим відрізняються різні види "плеч"

Існує декілька видів таких "плеч", серед яких є ізольоване плече – коли ризики обмежуються лише конкретною угодою, а тому якщо вона йде в мінус, то трейдер втрачає лише ту частину застави, яка була виділена на дану операцію.

Інший вид має назву крос-плече – коли застава є спільною для всіх відкритих позицій. Тобто якщо одна угода йде в мінус, то вона тягне за собою всі інші, а отже, і весь баланс на рахунку.

Таким чином, коли ціна криптовалюти, як-от біткойн, різко падає, це працює проти трейдера, адже його застава більше не покриває збитки.

Відповідно, система не чекає: позиції криптовалют ліквідовується автоматично та примусово для того, щоб повернути позичені кошти.

Як додає Шевчишин, під час обвалу Bitcoin ліквідації досягли рекордного денного об'єму 19,3 мільярда доларів. Також було ліквідовано декілька сотень тисяч роздрібних торговців, а капіталізація ринку криптовалют впала з 4,1 трильйона до 3,3 трильйона доларів.

Наразі ринок почав доволі швидко відновлюватися. Наприклад, це стосується сильних криптовалют, які залучені у фізичному бізнесі та які обслуговують стейблкойни, тобто криптовалюти, чия вартість прив'язана до певного активу, як-от долар, золото чи нафта.

Довідково: альткойни – всі криптовалюти, крім Bitcoin. Зараз вони досі перебувають у доволі слабкій позиції. І ризик таких корекцій вказує на те, що це дуже небезпечний інструмент.

Що зараз із ціною біткойна?

Шевчишин зауважує, що станом на зараз біткойн зростає. Крім того, 12 жовтня, ціна також відновлювалася – на 3%. А от відновлення ефіру склало 10%.

У п'ятницю, 10 жовтня, коли відбувся обвал ринку криптовалют, вартість біткойна фіксувалася на рівні 103 тисяч доларів, повідомляли CNN.

Станом на 11 жовтня, в обід, ціна вже торгувалася на рівні понад 111 тисяч доларів.

А за даними Reuters, станом на 13 жовтня, біткойн зріс на 0,2% – до 115 тисяч доларів,

Аналітик розповідає, що у цій ситуації з обвалом ринку криптовалюти варто згадати те, що перед заявою Трампа були помічені доволі цікаві ставки на зниження – мільйонні – щодо того, що ринок буде падати за 20 хвилин, за 1 хвилину тощо.

Такі об'єми називають "китами", коли мова йде про мільйони доларів. Крім того, продавали вони не на споті, а на аукціонах, на ф'ючерсах, тобто на ще більш волатильному ринку, ніж стандартний. Відповідно, вони на цьому падінні дуже багато заробили,

– зауважує пан Андрій.

Він додає, що скоріше за все була інсайдерська торгівля й хтось цим скористався. Відповідно, були люди, які володіли інформацією щодо обвалу, а також, про те, що після падіння все може повернутися. А отже, можна зробити ставу на відновлення.

Хто найбільший інвестор у Bitcoin?

Наразі одним із найбільших інвесторів у Bitcoin серед фізичних осіб є президент США Дональд Трамп. Його інвестиції в криптовалюту становлять 870 мільйонів доларів, тобто майже мільярд. І, відповідно, коли такий інсайдер є, то з таким активом дуже цікаво працювати.

Крім того, в соцмережах вже поширюється версія щодо цілеспрямованої маніпуляції на крипторинку. Наприклад йдеться про біржу Bіnance, яка перед падіння ринку оцінювала стейблкойн USDE лише за власним ордербуком, а виправити таку технічну уразливість мала з 14 жовтня.

Натомість великі гравці на ринку використали цю слабкість і на фоні заяв Трампа спровокували масовану ліквідацію на мільярди доларів.

Що таке ордербук?

Це список заявок на купівлю та продаж криптовалюти на біржі, який показує, хто та за яку ціну готовий купити чи продати її.

Чи були обвали біткойна ще суттєвіше, аніж тепер?

Раніше суттєві коливання біткойна вже фіксувалися: це могло бути як 20%, так і 25%, однак до цього моменту в грошовому еквіваленті відхилення по біткойну у 20 тисяч доларів ще ніколи не було, каже Шевчишин.

За всю історію Bitcoin бували моменти, коли у відносному виразі коливання криптовалюти були більші, аніж 20%,

– додає співрозмовник.

Зараз ринок не те щоб стабільний відносно цих коливань, але він має більше підтримки завдяки спотовим крипто-EFT, тобто так званим фондам. А також, через інвесторів, які використовують ці корекції для додаткової покупки біткойнів.

Попри це аналітик Шевчишин каже: для мінімізації ризику за такого розвитку подій варто дотримуватися найголовнішого правила – слідкувати за своїми збитками.

Є стандартні правила трейдингу, які вказують, на те, що ви можете контролювати свої збитки, однак свої прибутки – ні.

З цього правила виходить наступне: завжди обмежуйте свої збитки та виставляєте обмежувач. Наприклад, так званий Stop-Loss (автоматичний ордер на продаж, який продає актив, коли його ціна досягає встановленого рівня збитків – 24 Канал),

– пояснює Шевчишин.

Крім того, використовуйте "менше плече" (використання меншого позикового капіталу відносно власних коштів – 24 Канал), особливо коли ринок перегрітий.

Жовтень, який є історично позитивним для Bitcoin щодо росту, показав, що це дуже небезпечно, адже попри все, ніхто не скасовував волатильність.

Потрібно завжди розуміти, особливо в торгівлі криптовалютою й особливо альткойнами, що це дуже ризиковий інструмент. І цей ризик потрібно контролювати,

– додав пан Андрій.

Зверніть увагу! Деякі біржі не змогли виконати контракти, коли люди під час обвалу намагалися вийти з торгів. Водночас деякі з них вже повернули кошти людям за те, що вони не змогли виконати ту чи іншу операцію.

Які українці володіють найбільшою кількістю Bitcoin?

Станом на кінець 2024 року, перше місце за кількістю біткойнів займав ексдепутат з Одеси Дмитро Палпатін. У нього нараховувалося 7 711 біткойн.

Друге місце зайняв також ексдепутат Одеської міської ради – Іван Бойченко, який мав у своєму гаманці 5 750 біткойнів.

Третє місце належить нардепу Дмитру Голубову. У нього 4 376 біткойнів.

Ще один депутат з Одеси Анатолій Урбанський займає четверте місце з кількістю біткойнів в 4 256.

А п'яту сходинку займає юрист та присяжний суддя з Хмельницького Сергій Хома, який зберігає 4 047 біткойнів.

Цікаво! Однією із найперших світових компаній, які заявили про свої інвестиції в Bitcoin, стала Tesla, власником якої є мільярдер Ілон Маск. За даними аналітичної платформи Arkham Intelligence, компанії, які належать Маску, зокрема SpaceX, мають у сукупності 19 794 біткойни.