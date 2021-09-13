Рик Ридер также является главой отдела фундаментальных фиксированных доходов в компании и руководителем отдела по глобальных инвестиций. В общем, он несет ответственность за активы, стоимость которых составляет почти 2,4 триллиона долларов.

Примечательно Фурор на мировых биржах: какие компании могут "выстрелить" в ближайшие годы

Рик Ридер о будущем б иткоина

Бизнесмен сначала прокомментировал очень популярное мнение о том, что криптовалюты – это либо хеджирование (способ ограничения риска), или альтернатива классическим валютам. Ридер не считает цифровые монеты соответствующим активом для хеджирования из-за их зависимость от инвестиций в акционерный капитал и рисковых активов. Он отметил, что цена криптовалюты за день может измениться на 15%.

Я владею небольшой частью биткоина, ведь действительно думаю, что со временем к этой "драки" присоединится больше людей. Я считаю, что биткоин может существенно вырасти в цене,

– заявил Ридер.

Рик Ридер о будущем биткоина / Фото Getty Images

Что известно о Blackrock? Это одна из крупнейших компаний в мире, которая в конце второго квартала 2021 года руководила активами на сумму около 9,5 триллиона долларов. Компания была создана в 1988 году в США. Ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. По данным Yahoo! Finance , рыночная капитализация компании составляет почти 140 миллиардов долларов. Blackrock также является одной из немногих компаний, которые активно сотрудничают с Китаем .