Рік Рідер також є главою відділу фундаментальних фіксованих доходів у компанії та керівником відділу з глобальних інвестицій. Загалом, він несе відповідальність за активи, вартість яких становить майже 2,4 трильйона доларів.

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Рік Рідер про майбутнє біткойна

Бізнесмен спершу прокоментував дуже популярну думку про те, що криптовалюта – це або геджування (спосіб обмеження ризику), або альтернатива класичним валютам. Рідер не вважає цифрові монети відповідним активом для геджування через їхню залежність від інвестицій в акціонерний капітал та ризикових активів. Він наголосив, що ціна криптовалют за день може змінитися на 15%.

Я володію невеликою частиною біткойна, адже справді думаю, що з часом до цієї бійки приєднається більше людей. Я вважаю, що біткойн може суттєво зрости в ціні,

– заявив Рідер.

Рік Рідер про майбутнє біткойна / Фото Getty Images

Що відомо про Blackrock? Це одна з найбільших компаній у світі, яка наприкінці другого кварталу 2021 року керувала активами на суму близько 9,5 трильйона доларів. Компанія була створена у 1988 році у США. Її штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку. За даними Це одна з найбільших компаній у світі, яка наприкінці другого кварталу 2021 року керувала активами на суму близько 9,5 трильйона доларів. Компанія була створена у 1988 році у США. Її штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку. За даними Yahoo!Finance , ринкова капіталізація компанії становить майже 140 мільярдів доларів. Blackrock також є однією з небагатьох компаній, які активно співпрацюють з Китаєм

Рік Рідер додав, що Blackrock має у своєму інвестиційному портфелі "помірну" кількість біткойнів. Бізнесмен наголосив, що не відносить біткойн до категорії основних активів, як акції та облігації, оскільки позиції криптовалюти досить нестабільні. Однак, Рідер бачить певну цінність в тому, щоб володіти невеликою кількістю монет в ролі спекулятивного інструменту в портфелі. Крім того, у 2020 році він зазначив, що криптовалюти нікуди не зникнуть і, навіть, можуть певною мірою замінити золото.