За последние 12 лет такую участь для главной цифровой монеты в мире прогнозировали 466 раз. Однако динамика биткоина прямо противоречила этим заявлениям, а осенью прошлого года цена криптовалюты взлетела до исторического максимума – почти 69 тысяч за монету.

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Новый "смертный приговор" для биткоина

Новым толчком для очередной волны прогнозов по поводу краха биткоина стал неожиданный коллапс криптобиржи FTX, входившей в тройку лидеров на рынке. В частности, обнародовали следующие прогнозы и заявления:

Критик биткоина и экономист Питер Шифф считает, что "наступила не криптовалютная зима, а – криптовалютное вымирание";

Журналисты издания The Economist заявили, что еще никогда криптовалюта не выглядела такой преступной и бесполезной;

Ученые в статье Financial Times призвали власти не создавать нормативную базу для этой сферы и просто дать криптовалюте самостоятельно сгореть.

По данным аналитиков 99Bitcoins, в этом году в мировых медиа 21 раз прогнозировали крах биткоина с упоминаниями о различных информационных поводах. Годом ранее смертный приговор для криптовалюты объявляли 47 раз. Напомним, что с начала 2022 года цифровая монета действительно упала в цене. Эта тенденция в целом присуща всему рынку. Добавим немного цифр:

На этот момент биткоин торгуется на рынке по цене на уровне 16 464 доллара за монету;

за монету; Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 316,38 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk;

долларов, согласно данным CoinDesk; С начала года криптовалюта подешевела на 64,41%.

Однако большинство поклонников цифровых денег и инвесторов продолжают считать, что в этого сектора есть хорошие перспективы. Для примера, миллиардер и руководитель компании Pershing Square Capital Management Билл Акман заявил, что криптовалюты никогда не исчезнут.