За останні 12 років таку долю для головної цифрової монети у світі прогнозували 466 разів. Проте динаміка біткойна прямо суперечила цим заявам, а восени минулого року ціна криптовалюти злетіла до історичного максимуму – майже 69 тисяч за монету.

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Новий "смертний вирок" для біткойна

Новим поштовхом для чергової хвилі прогнозів щодо краху біткойна став неочікуваний колапс криптобіржі FTX, яка входила до трійки лідерів на ринку. Зокрема, оприлюднили такі прогнози та заяви:

Критик біткойна та економіст Пітер Шифф вважає, що "настала не криптовалютна зима, а – криптовалютне вимирання";

Журналісти видання The Economist заявили, що ще ніколи криптовалюта не виглядала такою злочинною та марною;

Науковці у статті Financial Times закликали владу не створювати нормативну базу для цієї сфери й просто дати криптовалюті самостійно згоріти.

За даними аналітиків 99Bitcoins, цього року у світових медіа 21 раз прогнозували крах біткойна зі згадками про різні інформаційні приводи. Роком раніше, смертельний вирок криптовалюті оголошували 47 разів. Нагадаємо, що з початку 2022 році цифрова монета справді суттєво впала в ціні. Ця тенденція загалом притаманна для всього ринку. Додамо трохи цифр:

На цю мить біткойн торгується на ринку за ціною на рівн і 16 464 долари за монету;

за монету; Ринкова капіталізація цифрової монети становить 316,38 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk;

доларів, згідно з даними CoinDesk; З початку року криптовалюта подешевшала на 64,41%.

Проте більшість прихильників цифрових грошей та інвесторів продовжують вважати, що цей сектор має хороші перспективи. Для прикладу мільярдер та очільник компанії Pershing Square Capital Management Білл Акман заявив, що криптовалюти ніколи не зникнуть.