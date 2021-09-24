Народный банк Китая отметил, что торговля, согласование заказов, выпуск токенов и деривативов для виртуальных валют строго запрещены. Кроме того, вне закона оказались и иностранные криптобиржи, которые работают на территории материкового Китая.

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Китай запретил всю деятельность, связанную с криптовалютами

Китайский центробанк также сообщил о б усовершенствовании собственных систем, и подчеркнул, что их будут использовать для активизации мониторинга транзакций, связанных с виртуальными валютами, и искоренения спекулятивного инвестирования.

Финансовые учреждения и небанковские организации не смогут предоставлять услуги для деятельности или операций, связанных с виртуальными валютами,

– говорится в заявлении банка.

На этом фоне , цена биткоина за последние 24 часа упала более чем на 3% до 42 239 долларов. Вторая по популярности криптовалюта мира – Ethereum – обвалилась на 7% до 2860 долларов за монету. Акции компаний, которые существенно зависят от криптовалют, тоже пошли вниз:

Coinbase – 4%,

MicroStrategy – 5% ,

Riot Blockchain – более 6%.

Китай запретил всю деятельность, связанную с криптовалютами / Фото Getty Images

Это не первый раз, когда Китай вводит жесткие ограничения для криптовалют. Еще в мае 2021 года Пекин нанес удар по майнингу в стране. Кроме того, Народный банк Китая призвал Alipay и еще 5 крупных банков отказаться от любых операций с цифровыми монетами, более того , контролировать, чтобы таких не было.

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Актуальная стоимость криптовалют согласно CoinDesk :