Биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, – аналитик Bloomberg

Биткоин и Ethereum могут существенно улучшить свои позиции после длительного падения в июне и июле. Аналитик Bloomberg Майк Макглоун считает, что биткоин может достичь 100 000 долларов уже совсем скоро.

В последнем выпуске отчета Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Макглоун анонсировал старт роста цифровых активов.

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Биткоин, похоже, нашел поддержку у отметки 30 000 долларов, так же как это было в 4 тысячах долларов в начале 2019 года. Мы видим параллели с теми событиями и, судя по всему, биткоин вполне может достичь 100 000 долларов,

– пояснил Макглоун.

По мнению аналитика, длительное пребывание биткоина ниже 20-недельной скользящей средней очистило его от "слабых" покупателей. Теперь же есть все условия для роста цены.

Почему биткоин будет расти

Предложение биткоина уменьшается, ведь с самого начала было предусмотрено, что его предел – 21 миллион монет. Такое ограничение защищает криптовалюту от инфляции и наоборот способствует росту цены.

Вместе с тем в мире все больше принимают биткоин. В частности, Сальвадор сделал биткоин официальным платежным средством, а ряд компаний позволяют расплачиваться им за товары и услуги.

Биткоин становится цифровым золотом, пока Ethereum развивается как платформа для диджитализации финансов,

– отметил старший стратег Bloomberg Intelligence.

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Цена биткоина