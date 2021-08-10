В последнем выпуске отчета Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Макглоун анонсировал старт роста цифровых активов.
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Биткоин, похоже, нашел поддержку у отметки 30 000 долларов, так же как это было в 4 тысячах долларов в начале 2019 года. Мы видим параллели с теми событиями и, судя по всему, биткоин вполне может достичь 100 000 долларов,
– пояснил Макглоун.
По мнению аналитика, длительное пребывание биткоина ниже 20-недельной скользящей средней очистило его от "слабых" покупателей. Теперь же есть все условия для роста цены.
Почему биткоин будет расти
- Предложение биткоина уменьшается, ведь с самого начала было предусмотрено, что его предел – 21 миллион монет. Такое ограничение защищает криптовалюту от инфляции и наоборот способствует росту цены.
- Вместе с тем в мире все больше принимают биткоин. В частности, Сальвадор сделал биткоин официальным платежным средством, а ряд компаний позволяют расплачиваться им за товары и услуги.
Биткоин становится цифровым золотом, пока Ethereum развивается как платформа для диджитализации финансов,
– отметил старший стратег Bloomberg Intelligence.
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Цена биткоина
- По состоянию на 10 августа биткоин торгуется около 46000 долларов, по данным CoinMarketCap.
- Своего исторического максимума биткоин достиг в апреле этого года – более 63 000 долларов.