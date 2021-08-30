Binance отказалась от валюты одной из успешных стран Европы: как компания объяснила этот шаг

Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance прекратила торговлю парами с норвежской кроной. Кроме того, компания больше не будет принимать оплату в этой валюте. Почему криптобиржа приняла такое решение – читайте дальше.

В пятницу компания также сообщила, что прекращает поддерживать функцию по норвежском языке на сайте. Это также касается и других каналов коммуникации криптобиржи.

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Binance отказывается от норвежской кроны

В течение последних нескольких месяцев криптобиржа все чаще реагирует на тщательный контроль со стороны регуляторов и компаний во всем мире. Поэтому, это нововведение расширяет перечень обновлений Binance и изменений в предложениях для более активного решения проблем с регуляторами.

Наша цель – создать устойчивую экосистему вокруг технологии блокчейна и цифровых активов. Binance приветствует изменения в нормативно-правовой базе отрасли, поскольку они дают возможность участникам рынка более активно сотрудничать с регуляторами. Мы стремимся конструктивно работать над формированием политики, стремится принести пользу каждому пользователю,

– говорится в официальном сообщении компании.

Норвежская крона не единственная валюта, от которой отказалась криптобиржа Binance. За последние две недели компания прекратила торговлю парами с южнокорейскими вонами. Binance также ужесточила требования по проверке клиентов для доступа к криптодепозитам, соглашениям и снятию средств.

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