Криптовалюта Cardanо (ADA) зросла в ціні на 200% після падіння до 1 долара за монету 20 серпня, встановивши новий максимум – 3,02 долара.

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Криптовалюта Cardanо принесла мільйони тисячам інвесторів

На фоні цього кількість криптогаманців Cardanо, на балансі яких був понад 1 мільйон доларів, зросла відразу на 173%. Тобто, чимало прихильників цієї криптовалюти завдяки стрибку ціни стали мільйонерами. Згідно з даними платформи CoinMetrics, ця цифра виросла з 3625 до 9830 тисяч. За даними CoinDesk, вартість цифрової монети коливається на рівні 2,74 долара.

Актуальна вартість Cardanо / Інфографіка CoinDesk

Загалом криптовалюта Cardanо з початку 2021 року подорожчала на 1 455%. У результаті загальна кількість власників криптогаманців з мільйонним балансом збільшилася з 504 до 9830 або на 1850%. Крім того, цифрова монета кілька разів потрапляла у Google Trends, що свідчить про зростання інтересу зі сторони криптоспільноти. Цікаво, що кількість осіб, які володіють токенами ADA вартістю понад 10 мільйонів доларів теж зросла – з 504 майже до 1000. Для порівняння, 1 січня було зафіксовано лише 86 криптогаманців з такою сумою.

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