Криптовалюта Cardanо (ADA) зросла в ціні на 200% після падіння до 1 долара за монету 20 серпня, встановивши новий максимум – 3,02 долара.
До теми Майнити криптовалюту чи інвестувати в неї: що вигідніше
Криптовалюта Cardanо принесла мільйони тисячам інвесторів
На фоні цього кількість криптогаманців Cardanо, на балансі яких був понад 1 мільйон доларів, зросла відразу на 173%. Тобто, чимало прихильників цієї криптовалюти завдяки стрибку ціни стали мільйонерами. Згідно з даними платформи CoinMetrics, ця цифра виросла з 3625 до 9830 тисяч. За даними CoinDesk, вартість цифрової монети коливається на рівні 2,74 долара.
Актуальна вартість Cardanо / Інфографіка CoinDesk
Загалом криптовалюта Cardanо з початку 2021 року подорожчала на 1 455%. У результаті загальна кількість власників криптогаманців з мільйонним балансом збільшилася з 504 до 9830 або на 1850%. Крім того, цифрова монета кілька разів потрапляла у Google Trends, що свідчить про зростання інтересу зі сторони криптоспільноти. Цікаво, що кількість осіб, які володіють токенами ADA вартістю понад 10 мільйонів доларів теж зросла – з 504 майже до 1000. Для порівняння, 1 січня було зафіксовано лише 86 криптогаманців з такою сумою.
Цікаві новини про криптовалюти:
- Після кількох непростих місяців цифрові валюти знову почали зростати в ціні. Біткойн перетнув нову психологічну позначку, подорожчавши до тримісячного максимуму. 22 серпня, вартість криптовалюти вперше за три місяці перетнула позначку у 50 тисяч доларів за монету.
- Британський бізнесмен-мільярдер Саймон Ніксон робить ставку на гроші майбутнього. Сімейний офіс Ніксона – Seek Capital – планує все більше вкладати у криптовалюти, оскільки вважає цифрові монети важливою частиною майбутнього.
-
Влітку 2021 року заявила про відновлення роботи некомерційна організація Dogecoin Foundation, яка має на меті розвиток криптовалюти-жарту. Цього разу до складу фонду увійшли співзасновник Ethereum та радник Ілона Маска.