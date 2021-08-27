Криптовалюта Cardanо (ADA) зросла в ціні на 200% після падіння до 1 долара за монету 20 серпня, встановивши новий максимум – 3,02 долара.

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Криптовалюта Cardanо принесла мільйони тисячам інвесторів

На фоні цього кількість криптогаманців Cardanо, на балансі яких був понад 1 мільйон доларів, зросла відразу на 173%. Тобто, чимало прихильників цієї криптовалюти завдяки стрибку ціни стали мільйонерами. Згідно з даними платформи CoinMetrics, ця цифра виросла з 3625 до 9830 тисяч. За даними CoinDesk, вартість цифрової монети коливається на рівні 2,74 долара.

Актуальна вартість Cardanо / Інфографіка CoinDesk