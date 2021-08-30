В пятницу компания также сообщила, что прекращает поддерживать функцию по норвежском языке на сайте. Это также касается и других каналов коммуникации криптобиржи.
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Binance отказывается от норвежской кроны
В течение последних нескольких месяцев криптобиржа все чаще реагирует на тщательный контроль со стороны регуляторов и компаний во всем мире. Поэтому, это нововведение расширяет перечень обновлений Binance и изменений в предложениях для более активного решения проблем с регуляторами.
Наша цель – создать устойчивую экосистему вокруг технологии блокчейна и цифровых активов. Binance приветствует изменения в нормативно-правовой базе отрасли, поскольку они дают возможность участникам рынка более активно сотрудничать с регуляторами. Мы стремимся конструктивно работать над формированием политики, стремится принести пользу каждому пользователю,
– говорится в официальном сообщении компании.
Норвежская крона не единственная валюта, от которой отказалась криптобиржа Binance. За последние две недели компания прекратила торговлю парами с южнокорейскими вонами. Binance также ужесточила требования по проверке клиентов для доступа к криптодепозитам, соглашениям и снятию средств.
Интересные новости о криптовалютах:
- После нескольких непростых месяцев цифровые валюты снова начали расти в цене. Биткоин пересек новую психологическую отметку, подорожав до трехмесячного максимума. 22 августа, стоимость криптовалюта впервые за три месяца пересекла отметку в 50 тысяч долларов за монету.
- Британский бизнесмен-миллиардер Саймон Никсон тоже делает ставку на деньги будущего. Семейный офис Никсона – Seek Capital – планирует сосредоточить внимание на криптовалютах, поскольку считает цифровые монеты важной частью будущего.
- Рынок криптовалюты продолжает развиваться стремительными темпами. На этот раз в центре внимания оказалась криптовалюта Cardano, которая установила новый исторический рекорд и принесла миллионы тысячам инвесторов.