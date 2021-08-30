У п'ятницю компанія також повідомила, що припиняє підтримувати функцію з норвезькою мовою на сайті. Це також стосується й інших каналів комунікації криптобіржі.

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Binance відмовляється від норвезької крони

Протягом останніх кількох місяців криптобіржа все частіше відповідає на ретельний контроль зі сторони регуляторів та компаній в усьому світі. Тож, це нововведення розширює перелік оновлень Binance та змін у пропозиціях для більш активного розв'язання проблем з регуляторами.

Наша мета – створити стійку екосистему навколо технології блокчейну та цифрових активів. Binance вітає зміни в нормативно-правовій базі нашої галузі, оскільки вони дають можливість учасникам ринку більш активно співпрацювати з регуляторами. Ми прагнемо конструктивно працювати над формуванням політики, яка прагне принести користь кожному користувачеві,

– йдеться в офіційному повідомлені компанії.

Норвезька крона не єдина валюта, від якої відмовилася криптобіржа Binance. За останні два тижні компанія припинила торгівлю парами з південнокорейськими вонами. Binance також посилила вимоги щодо перевірки клієнтів для доступу до криптодепозитів, угод та зняття коштів.

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