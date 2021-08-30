У п'ятницю компанія також повідомила, що припиняє підтримувати функцію з норвезькою мовою на сайті. Це також стосується й інших каналів комунікації криптобіржі.
До теми "Спалювання" токенів: чому це вигідно для крипторинку
Binance відмовляється від норвезької крони
Протягом останніх кількох місяців криптобіржа все частіше відповідає на ретельний контроль зі сторони регуляторів та компаній в усьому світі. Тож, це нововведення розширює перелік оновлень Binance та змін у пропозиціях для більш активного розв'язання проблем з регуляторами.
Наша мета – створити стійку екосистему навколо технології блокчейну та цифрових активів. Binance вітає зміни в нормативно-правовій базі нашої галузі, оскільки вони дають можливість учасникам ринку більш активно співпрацювати з регуляторами. Ми прагнемо конструктивно працювати над формуванням політики, яка прагне принести користь кожному користувачеві,
– йдеться в офіційному повідомлені компанії.
Норвезька крона не єдина валюта, від якої відмовилася криптобіржа Binance. За останні два тижні компанія припинила торгівлю парами з південнокорейськими вонами. Binance також посилила вимоги щодо перевірки клієнтів для доступу до криптодепозитів, угод та зняття коштів.
Цікаві новини про криптовалюти:
- Після кількох непростих місяців цифрові валюти знову почали зростати в ціні. Біткойн перетнув нову психологічну позначку, подорожчавши до тримісячного максимуму. 22 серпня, вартість криптовалюти вперше за три місяці перетнула позначку у 50 тисяч доларів за монету.
- Британський бізнесмен-мільярдер Саймон Ніксон теж робить ставку на гроші майбутнього. Сімейний офіс Ніксона – Seek Capital – планує зосередити увагу на криптовалютах, оскільки вважає цифрові монети важливою частиною майбутнього.
- Ринок криптовалюти продовжує розвиватися стрімкими темпами. Цього разу у центрі уваги опинилася криптовалюта Cardanо, яка встановила новий історичний рекорд та принесла мільйони тисячам інвесторів.
-