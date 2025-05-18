Путь к инвестированию

Вайс родилась в Сан-Франциско в 1926 году. Об инвестировании и финансах она много слышала из разговоров родителей, а еще немало читала об этом, сообщает 24 Канал.

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Вайс закончила Университет Калифорнии в Беркли в 1945 году со степенью в сфере бизнеса и финансов. Несмотря на образование, она сталкивалась с гендерными предубеждениями: компании отказывали ей в должностях аналитика или брокера, предлагая только секретарские роли.

Вайс начала свою карьеру в инвестиционной сфере в 1960-х годах, приобретя 100 акций различных компаний. В 1966 году, в возрасте 40 лет, она основала инвестиционный бюллетень Investment Quality Trends, подписывая его как "G. Weiss", чтобы скрыть свой пол и избежать дискриминации.

Состояние Вайс

Хотя точная сумма состояния Вайс не разглашается, известно, что она инвестировала в компании, которые имели стабильную историю выплат дивидендов, в частности:

Coca-Cola Co (KO)

Johnson & Johnson (JNJ)

Procter & Gamble Co. (PG)

Exxon Mobil Corp. (XOM)

McDonald's Corp (MCD)

Эти компании известны своей стабильностью и регулярными выплатами дивидендов, что соответствовало критериям Вайс по надежным инвестициям.

Ее инвестиционная стратегия приносила стабильный доход в течение десятилетий. А бюллетень Investment Quality Trends был признан одним из самых успешных в отрасли, обеспечивая подписчикам прибыли, которые превышали средние рыночные показатели.

Инвестиционные стратегии

Джеральдин Вайс разработала успешные инвестиционные стратегии, которыми до сих пор пользуются инвесторы со всего мира. Она считала, что дивиденды являются надежным показателем финансового здоровья компании, поскольку их труднее манипулировать, чем прибылью.

Вайс разработала систему оценки акций, сосредоточенную на дивидендной доходности, и установила четкие критерии для выбора компаний.

Интересно! Она также является соавтором книг "Dividends Don't Lie" (1988) и "The Dividend Connection" (1995), которые стали классикой среди инвесторов, ориентирующихся на дивиденды. Ее бюллетень Investment Quality Trends продолжает существовать, придерживаясь ее методологии.