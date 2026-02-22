Платежки по нулям: кто не будет платить за свет, газ и тепло в марте

В марте отдельные пенсионеры могут получить платежки без суммы к оплате или с минимальными начислениями. Для тех, кто имеет право на льготы или субсидию, государство предусматривает полную или частичную компенсацию коммунальных расходов.

Кому придут нулевые платежки за коммуналку?

Для части украинских пенсионеров коммунальные счета могут оказаться нулевыми, разъясняет Пенсионный фонд Украины. Это не временная акция, а предусмотренная законом 100% компенсация стоимости света, газа и отопления для отдельных категорий пожилых людей,

То есть, право на полное возмещение имеют пенсионеры, которые работали в сельской местности и после выхода на пенсию остались там проживать.

Важно! Льгота охватывает оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов, а также приобретение печного топлива или сжиженного газа.

В перечень профессий, которые дают право на нулевые платежки, относятся:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические специалисты;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры;

библиотекари и музейные работники;

специалисты по защите растений.

Какие условия получения 100% скидки на коммуналку?

При этом, льгота не является безусловной. Необходимо иметь не менее трех года стажа на соответствующей должности, работать по этой профессии до момента выхода на пенсию и фактически проживать в сельской местности после завершения трудовой деятельности.

Ключевым является также и уровень дохода, уточнили в Пенсионном фонде:

среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать установленный порог, что в 2026 году составляет 4 660 гривен;

если показатель выше, право на 100% компенсацию теряется, однако можно оформить жилищную субсидию.

К тому же, льгота назначается сроком на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до завершения календарного года. Следует также учитывать, что льгота распространяется только на самого пенсионера.

Для оформления нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Обратите внимание! Если лицо еще не внесено в реестр льготников, дополнительно необходима справка о праве на льготу.

Кто еще может получить скидку на коммуналку?