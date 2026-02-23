Что такое нефтяной баррель и сколько там литров на самом деле
- 1 баррель нефти содержит примерно 159 литров или 42 галлона.
- Из 1 барреля нефти можно получить от 85 до 102 литров бензина.
Как правило, объемы нефти измеряют в баррелях. Это очень удобный способ. Ведь таким образом расчеты становятся проще и понятнее.
Сколько литров в 1 барреле?
Баррелем называют специальную единицу измерения. Сначала ее использовали исключительно в системе английских мер, сообщает Energy Education.
Впоследствии этот термин распространился дальше. Именно, благодаря баррелю чаще всего измеряют объемы нефти и нефтепродуктов. Если переводить на другие единицы измерения, получится, что:
- 1 баррель это почти 159 литров нефти;
- или же – 42 галлона.
Что можно получить из 1 барреля нефти?
С 1 барреля нефти можно получить значительное количество продукции:
- 85 – 102 литра бензина (зависит от октанового числа);
- 25 – 30 литров дизеля;
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
- 8 – 10 литров нефтяного кокса;
- 5 – 7 литров мазута;
- 4 – 5 литров сжиженного газа;
- 1 литр – моторного масла.
Интересно, что иногда нефть измеряют в тоннах. Например, так сырье продают на внутреннем российском рынке.
В 1 тонне нефти примерно – 7,3 – 7,6 барреля нефти. Точное число зависит от плотности сырья, сообщает ресурс ham.sepp.
Что происходит на рынке нефти сейчас?
Индия резко сокращает закупки российской нефти. Это происходит в рамках вероятной торговой сделки Нью-Дели с Вашингтоном.
Отказ от российского сырья это условие США. В то же время Вашингтон сократил тарифы для Индии. Зато российскую нефть активно покупает Китай.
Словакия и Венгрия сейчас получают нефть через Хорватию. Ведь нефтепровод "Дружба" был поражен во время атаки России на Украину. В теперешний момент там идет ремонт.