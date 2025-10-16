За сколько сегодня можно сдать банковское золото и серебро
- Банковское золото стоит 5 580,73 гривны за грамм, а серебро – 70,37 гривны за грамм.
- Золото, не соответствующее требованиям качества, стоит 5 5 524,92 гривны за грамм, а серебро – 66,85 гривны за грамм.
Золото продолжает дорожать. Растет цена и на серебро. Из-за общих мировых трендов, увеличиваются закупочные цены НБУ.
Какие закупочные цены НБУ на банковские металлы?
Золото, которое имеет самую высокую пробу, то есть, банковское, стоит – 5 580,73 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Откорректировал регулятор и другие закупочные цены:
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 563,99 гривны за грамм;
- драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 524,92 гривны за грамм.
Сколько стоит серебро?
Закупочные цены на серебро также изменились. По состоянию на 16 октября, они следующие:
- банковское серебро, пересекло рекордную границу и достигло – 70,37 гривны за грамм;
- серебро, не соответствующее требованиям по качеству драгоценных металлов, стоит – 66,85 гривны за грамм.
Справка: Банковский металл имеет самую высокую пробу, то есть, 999,9. Обычно он реализуется в виде слитков и монет. Заметим, что банковское золото это хороший способ сохранить деньги от влияния инфляции.
Как изменились цены на драгоценные металлы?
Сегодня золото установило новый рекорд. Максимум за сессию составил – 4 243 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Во вторник серебро достигло рекордного значения – 53,60 доллара за унцию. Затем стоимость этого металла несколько снизилась. В частности, сегодня это серебро достигло – 52,88 доллара за унцию.
Увеличилась стоимость 16 октября и платины. Этот металл вырос в цене на 0,9% и достиг – 1 669,60 долларов. Подорожал также палладий. Его цена увеличилась на 0,3% и составила – 1 540,25 доллара за унцию.