За скільки сьогодні можна здати банківське золото та срібло
- Банківське золото коштує 5 580,73 гривні за грам, а срібло – 70,37 гривні за грам.
- Золото, що не відповідає вимогам якості, коштує 5 524,92 гривні за грам, а срібло – 66,85 гривні за грам.
Золото подовжує дорожчати. Росте ціна і на срібло. Через загальні світові тренди, збільшуються закупівельні ціни НБУ.
Які закупівельні ціни НБУ на банківські метали?
Золото, яке має найвищу пробу, себто, банківське, коштує – 5 580,73 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Виявилась дешевшою ніж очікувалось: легендарну Amadea Керімова продали
Відкоригував регулятор і інші закупівельні ціни:
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 563,99 гривні за грам;
- дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 524,92 гривні за грам.
Скільки коштує срібло?
Закупівельні ціни на срібло також змінилися. Станом на 16 жовтня, вони такі:
- банківське срібло, перетнуло рекордну межу і сягнуло – 70,37 гривні за грам;
- срібло, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів, коштує – 66,85 гривні за грам.
Довідка: Банківський метал має найвищу пробу, тобто, 999,9. Зазвичай він реалізується у вигляді злитків та монет. Зауважимо, що банківське золото це хороший спосіб зберегти гроші від впливу інфляції.
Як змінились ціни на дорогоцінні метали?
Сьогодні золото встановило новий рекорд. Максимум за сесію склав – 4 243 долари за унцію, повідомляє Reuters.
У вівторок срібло сягнуло рекордного значення – 53,60 долара за унцію. Потім вартість цього металу дещо знизилась. Зокрема, сьогодні це срібло сягнуло – 52,88 долара за унцію.
Збільшилась вартість 16 жовтня і платини. Цей метал зріс в ціні на 0,9% і сягнув – 1 669,60 доларів. Здорожчав також паладій. Його ціна збільшилась на 0,3% і склала – 1 540,25 долара за унцію.