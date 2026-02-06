Укр Рус
Финансы Финансовые новости Теперь банковские платежи можно отследить: НБУ принял важное решение
6 февраля, 06:00
3

Теперь банковские платежи можно отследить: НБУ принял важное решение

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • НБУ запустил трекинг банковских платежей с 1 декабря 2025 года, что позволяет отслеживать статус платежной операции в режиме 24/7.
  • Клиенты могут использовать универсальный уникальный идентификатор платежной операции (UETR) для получения детальной информации о движении средств без персональных данных.

НБУ утвердил важные изменения. Они начали действовать с 1 декабря 2025 года. Теперь можно отслеживать прохождение своих банковских платежей в круглосуточном режиме.

Что известно об отслеживании банковских платежей?

В рамках реализации этого замысла, запущен трекинг в системе электронных платежей (СЭП), сообщает НБУ.

Читайте также ФОПы не смогут получить помощь от правительства: кто останется без денег

Интересно! Воспользоваться сервисом могут отправители и получатели платежей.

То есть, клиенты украинских банков теперь могут увидеть статус платежной операции. Сейчас существуют такие варианты:

  • Инициированный.
  • Обработанный банком плательщика.
  • Ожидает обработки в СЭП.
  • Зачислен на счет получателя и так далее.

Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Указав UETR в ТрекСЕП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (при этом без персональных данных), 
– сообщает Нацбанк.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:

  • сначала перейти на соответствующую страницу на сайте НБУ, ее можно найти по – ссылке;
  • далее необходимо ввести UETR;
  • а также – сумму платежа (в гривнах).

Благодаря этому сервису можно отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. В частности, и мгновенных переводов. Именно они осуществляются через СЭП, сообщает Нацбанк.

Что еще важно знать о банках украинцам?

  • "Ощадбанк" решил продлить действие своих карточек. Речь идет о тех, срок которых, закончился с февраля 2022 года. Они должны действовать до 30 июня 2026 года.

  • Однако часть карточек из "Ощадбанка" все же под это решение не подпадет. Речь идет о тех, срок действия которых закончился в течение февраля 2022 – октября 2025 года. Также они подпадают под ряд других условий, которые должны быть одновременно соблюдены, их полный перечень можно найти на сайте "Ощадбанка".