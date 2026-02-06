Теперь банковские платежи можно отследить: НБУ принял важное решение

НБУ утвердил важные изменения. Они начали действовать с 1 декабря 2025 года. Теперь можно отслеживать прохождение своих банковских платежей в круглосуточном режиме.

Что известно об отслеживании банковских платежей?

В рамках реализации этого замысла, запущен трекинг в системе электронных платежей (СЭП), сообщает НБУ.

Интересно! Воспользоваться сервисом могут отправители и получатели платежей.

То есть, клиенты украинских банков теперь могут увидеть статус платежной операции. Сейчас существуют такие варианты:

Инициированный.

Обработанный банком плательщика.

Ожидает обработки в СЭП.

Зачислен на счет получателя и так далее.

Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Указав UETR в ТрекСЕП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (при этом без персональных данных),

– сообщает Нацбанк.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:

сначала перейти на соответствующую страницу на сайте НБУ, ее можно найти по – ссылке;

далее необходимо ввести UETR;

а также – сумму платежа (в гривнах).

Благодаря этому сервису можно отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. В частности, и мгновенных переводов. Именно они осуществляются через СЭП, сообщает Нацбанк.

