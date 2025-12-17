Дает ли НБУ компенсацию за сожженные деньги?

Компенсацию за значительно поврежденные от пожара гривны действительно можно получить, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Гаразд".

Читайте также Таких скидок еще не было: российская нефть продается по рекордно низким ценам

Значительно поврежденные банкноты гривны из-за пожара и действия огня можно отдать на исследование для возмещения убытков. Если исследования обнаружат, что деньги настоящие и платежные, вы получите компенсацию,

– отмечает издание.

Чтобы было проведено исследование, нужно обращаться в региональные подразделения денежного обращения НБУ. Сейчас они работают в таких областях:

Днепропетровская;

Львовская;

Хмельницкая;

Одесская.

Кроме поврежденных банкнот, необходимо предоставить:

справку о пожаре или иной ситуации (при наличии);

или же указать в заявлении причину повреждения банкнот.

По результатам исследований, проводимых НБУ бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денег, признанных настоящими и платежными. Неплатежные банкноты Национальный банк не возмещает,

– отмечает издание.

Где проверить банкноту, если нет подразделений НБУ?

В случае, если вы не имеете рядом подразделения денежного обращения НБУ, можно обратиться к уполномоченным банкам, сообщает регулятор. К таким относятся:

Приватбанк;

ПУМБ;

Ощадбанк;

Райффайзен Банк.

Обратите внимание! В этом случае исследование также проводит НБУ. Уполномоченный банк только передает поврежденные средства и сопутствующие документы.

Что важно знать о гривне сейчас?